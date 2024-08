Thom Yorke, Sade y Kendrick Lamar entre los preseleccionados para los Óscar 2019

Una vez más, ha comenzado a rodar la balota de la suerte que le otorgará la mayor distinción de la Academia a lo mejor de la industria del cine y de la música en este 2019 venidero. En la categoría de Mejor canción original, pedestal por donde ya han triunfado nombres como Bob Dylan, Eminem y el uruguayo Jorge Drexler, ha sido toda una sorpresa ver la constelación de preseleccionados para competir por la estatuilla dorada el próximo 24 de febrero.

Kendrick Lamar y SZA con su romántica e interestelar “All The Stars” (Black Panther), Thom Yorke con “Suspirium”, el vuelo onírico de su primera banda sonora (Suspiria); la reina Sade y su inesperada reaparición con “The Big Unknown” (Widows), además de Lady Gaga y su coqueteo con Bradley Cooper en “Shallow” (A Star is Born), son algunos de los fuertes contrincantes que tendrá la categoría en 2019.

Asimismo, también se dieron a conocer las películas que competirán por la Mejor banda sonora original, con Black Panther, Avengers: Infinity War, Vice y Mary Poppins Returns entre las nominadas.

Los cinco nominados por cada categoría serán anunciados el martes 22 de enero. Mira las listas completas de los preseleccionados a continuación:

Preseleccionados por Mejor canción original:

Willie Watson, Tim Blake Nelson y Willie Watson – “When A Cowboy Trades His Spurs For Wings” (The Ballad of Buster Scruggs)

Sampha – “Treasure” (Beautiful Boy)

Kendrick Lamar y SZA – “All The Stars” (Black Panther)

Jónsi y Troye Sivan – “Revelation” (Boy Erased)

Dolly Parton – “Girl in the Movies” (Dumplin’)

Arlissa – “We Won’t Move” (The Hate U Give)

Emily Blunt – “The Place Where Lost Things Go” (Mary Poppins Returns)

Emily Blunt y Lin-Manuel Miranda – “Trip A Little Light Fantastic” (Mary Poppins Returns)

Quincy Jones, Chaka Khan y Mark Ronson – “Keep Reachin’” (Quincy)

Jennifer Hudson y Diane Warren – “I’ll Fight” (RBG)

Gal Gadot y Sarah Silverman – “A Place Called Slaughter Race” (Ralph Breaks the Internet)

The Coup y Lakeith Stanfield – “OYAHYTT” (Sorry to Bother You)

Lady Gaga y Bradley Cooper – “Shallow” (A Star is Born)

Thom Yorke – “Suspirium” (Suspiria)

Sade – “The Big Unknown” (Widows)

Preseleccionados por Mejor banda sonora original:

Annihilation

Avengers: Infinity War

The Ballad of Buster Scruggs

Black Panther

BlacKkKlansman

Crazy Rich Asians

The Death of Stalin

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

First Man

If Beale Street Could Talk

Isle of Dogs

Mary Poppins Returns

A Quiet Place

Ready Player One

Vice

