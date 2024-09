Thom Yorke y Mark Pritchard colaboraron para el nuevo track «Beautiful People»

Mientras el mundo no sabía casi nada de Thom Yorke en 2015, parece ser que este año será un poco diferente. Entre todo el rumor que hay sobre el nuevo álbum de Radiohead, el artista de Reino Unido acaba de compartir una nueva colaboración con el artista de Warp Records, Mark Pritchard titulada, «Beautiful People.»

El track pertenece a su próximo LP, Under The Sun, y sigue a su anterior, ya tan establecido e instrumental sencillo «Sad Alron.» En un lecho de percusiones y sensaciones, y junto con un par de flautas entrelazadas, la voz de Yorke está mucho más cuidada de lo normal, pero sigue siendo bastante expresiva y plena.

Videos by VICE

En un estado que viene junto con el comunicado de prensa del track, Pritchard dice: «La pieza original de ‘Beautiful People’ es una canción personal sobre la pérdida, esperanza y caos, pero el mensaje final es amor y esperanz,» dijo. «La contribución que Thom hizo para está colaboración muestra perfectamente de lo que la pieza trata. Siempre estaré muy agradecido por haber trabajado con gente muy talentosa.»

Escucha la rola abajo y no dudes en conseguir, Under The Sun, cuando salga el 13 de mayo.

Sigue a Alexander en Twitter.