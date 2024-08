Pasé cuatro años trabajando en un estudio de porno

El porno británico no tiene muy buena fama, y todo lo que se produce allí queda eclipsado por las creaciones de los estudios estadounidenses. Los actores suelen ser tipos de mediana edad con pintas chungas que hablan como hablaría tu padre. Pese a todo, hay cierta belleza en todo ello, comparado con las producciones casi asépticas procedentes del otro lado del Atlántico.

El fotógrafo Thomas Grant se propuso capturar esa belleza mientras trabajaba como fotógrafo en un gigantesco estudio de películas porno a las afueras de Londres. Empezó en 2010, y durante cuatro años, además de hacer las fotos glamurosas que le encargaban, se dedicó a capturar escenas más suculentas de momentos que se producían tras las cámaras.

Conversamos por teléfono sobre esas fotos y sobre lo que aprendió durante esa etapa.

VICE: ¿Qué vemos en esta primera foto?

Thomas Grant: Se rodó una escena con varios pasteles, comida y mousse de chocolate. Esta es mi foto preferida porque cuesta descifrar lo que está pasando.

Es la primera de la selección que me enviaste. ¿Crees que el caos de la foto constituye algún tipo de declaración de intenciones? Es bastante diferente al resto de las imágenes del proyecto, mucho más luminosas y limpias.

Quise captar ese elemento visualmente grotesco en el desastre que quedó después de la escena. El hecho de que sea lo que queda después de una escena porno hace que la foto sea todavía más intrigante; me encanta eso de que no se sepa muy bien qué ha pasado. Hay gente que piensa que es mierda, otros dicen que es sangre… En cualquier caso, creo que eso es lo que le da sentido como obra de «arte».

Es curioso. Muchas de las fotos parecen naturalezas muertas, como si hubieras dispuesto varios objetos inanimados frente a la cámara. Sin embargo, imagino que tampoco podrías preparar demasiado las escenas en medio del rodaje de una película porno.



Ninguna de las escenas se preparó deliberadamente. No soy fotógrafo de porno y no es fácil captar la belleza de un plató de cine porno, pero después de pasar cuatro años allí, cinco días a la semana, acabé haciendo fotos de todo lo que me rodeaba para tratar de conservar la cordura. También es cierto que mi idea al aceptar este trabajo era poder documentar esa faceta de la industria del porno que no se en las pantallas.

¿Cómo conseguiste el trabajo?

Respondí a un anuncio sin saber muy bien si la empresa era muy importante y al final me cogieron. Mi labor consistía en hacer fotos de los actores y las actrices en cada escena, tanto de forma individual como mientras follaban. Las primeras imágenes se usaban para la parte más glamurosa de la comercialización, mientras que las otras se colgaban en sitios web o se usaban para las carátulas de los DVD.

¿Cómo fue tu primer día? Supongo que se necesita algo de tiempo para acostumbrarse a ver gente practicando sexo a diario.

Al principio era una absoluta locura, pero al cabo de un par de días, te das cuenta de que no están practicando sexo de verdad, sino que se trata de gente que viene a hacer su trabajo. Pero sí, el primer día es realmente abrumador. Me sentí muy incómodo dirigiendo a una chica que no se sentía cómoda con la situación.

¿Por qué?

Al principio crees que puedes ir tan lejos como tus fantasías lo permitan, pero lo cierto es que la chica está ahí para hacer lo que le digan, así que tu fantasía no es relevante porque es su trabajo y es tu trabajo. Está ahí para que la fotografíen y graben de la mejor forma posible. Muchas veces digo que hay mucha más sexualidad en las fotos de moda que en las de porno. El porno es lo que es. Muchos hombres me preguntan, «¿No sientes la necesidad de meterte ahí?». La verdad es que no. A fin de cuentas, no es más que una lente y una cámara. Estás ahí para hacer fotos y sacar lo mejor de tus modelos.

¿Cómo influyó ese trabajo en tu forma de percibir el cuerpo humano, después de ver tantos desnudos durante tanto tiempo? ¿Acabas insensibilizándote?

No. Es decir, no afecta a lo que ves fuera del trabajo. Lo único con lo que nunca he podido son las escenas de corridas.

¿Y eso?

No sé, me cuesta mucho. Cuando empecé a trabajar allí, en cuanto terminaba la escena de la corrida, yo empezaba a sentir arcadas. Las chicas ¾sobre todo las más veteranas¾ hacen todo tipo de guarradas con eso, como gárgaras o globos. No logré acostumbrarme. Algunas de las chicas se dieron cuenta del asco que me daba y en cuanto acababan la escena, venían corriendo hacia mí para abrazarme o darme un beso.

Esa sí que es una buena forma de involucrarte.

Y que lo digas.

¿Dirías que ese trabajo te ha permitido tener una idea de las extravagancias sexuales de los británicos? ¿Ha cambiado el tipo de porno que se produce?

Diría que no. El estudio para el que trabajaba lo controlaba únicamente su propietario, y nunca se nos animó a fotografiar o grabar lo que más vendiera, lo cual es extraño, porque en aquella época éramos la productora que más porno hacía de Europa. Lo gracioso era que gran parte de lo que producíamos no se llegaba a vender nunca porque no se ajustaba a las regulaciones.

¿Las de internet?

Las de OFCOM [organismo regulador de contenidos británico].

Ah, de acuerdo. ¿Advertiste algún cambio en la economía de la industria del porno mientras estuviste trabajando allí? Yo todavía no entiendo cómo hay gente que paga por ver porno cuando hay tanto material gratuito en internet.

Totalmente. De hecho, cada día que íbamos a trabajar, pensábamos que podría ser el último.

¿Qué fue lo que más te sorprendió de tu paso por el mundillo?

Muchísimas cosas, aunque quizá una muy obvia es que en todo el tiempo que estuve en ese estudio, no vi ni una sola chica tener un orgasmo. Todas lo fingen muy bien. Y si alguna vez ves una corrida en una foto, lo más probable es que sea una mezcla de jabón y lubricante.

¿Cuál es tu recuerdo más grato?

Está la historia de una chica majísima con la que trabajé. Su padre sabía que se dedicaba al porno y no le parecía mal. Era muy divertido trabajar con ella porque te lo ponía todo siempre muy fácil. Un día estábamos haciendo unas fotos con ella sobre una mesa de billar, y al final le dije, en broma, «Vale, ahora tienes que coger la bola roja y metértela por el chochete». Ella va y me dice, «De acuerdo». «¡No, no, no! ¡Que era broma, mujer!».

Al final, se metió la bola y luego no la podía sacar. Fuimos a la ducha y se puso a dar saltos para ver si salía. En ese momento llegó el jefe y me empecé a preocupar. Pensé que tendríamos que llevar a la chica a Urgencias para sacarle la bola y que mi jefe se daría cuenta y me echaría. Al final, llegó otra compañera y consiguió sacarle la bola estirando y con un montón de lubricante.

Madre mía. ¿Por qué dejaste el trabajo?

Al final las cosas empezaron a ir mal. El propietario decidió dedicarse a otras cosas que tampoco funcionaron.

¿Lo echas de menos?

Echo de menos el sueldo.

¿Qué haces ahora?

Estoy como autónomo. Hago muchos trabajos corporativos, me he pasado de un extremo a otro. Pero te puedo decir que se jode mucho más en el mundo empresarial que en el porno.

Gracias, Thomas.

