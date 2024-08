Celebramos el cumpleaños 18 de fabric con esta selección de sus mixes

Mi primer encuentro con fabric fue fortuito. A finales de 2005, en Medellín se presentaba John Digweed, y mientras buscaba sus sesiones más recientes, o algo que me diera cuenta de su sonido por aquellos días, me encontré con su fabric 20. Ese día, no solo escuché a un Digweed algo alejado del progressive house que lo definió como estrella, sino que me encontré de frente con toda una institución: aquella detrás de ese lanzamiento en particular.



Tras consultas frecuentes me di cuenta que era la difusión del sonido de un club de Londres que abrió sus puertas en octubre de 1999. Con sus mixes seriados numéricamente, como los Global Underground o los Balance, siempre han trazado una política diversa de lo underground donde caben los breaks, el drum & bass, el trip hop, el hip hop, al igual que el house y el techno en muchas de sus vertientes.



Después de más de 12 años siguiéndoles la pista, me he dado cuenta del fundamental mensaje que prestan, quizás más determinante en el pasado donde no existían los podcasts y una difusión tan autonómica y universal de las cosas. Sin embargo, desde el primer lanzamiento en 2001 han sido esa ventana donde muchos estilos asoman y desde donde se da a conocer esa gran paleta de influencias y proyectos de la música electrónica.



Para contribuir a la celebración de los 18 años del club y a su legado musical, aquí hay una selección de 10 de sus mixes más imprescindibles

FabricLive. 36: James Murphy & Pat Mahoney

Miembros de la mítica banda LCD Soundsystem, la esencia de DFA, el sello neoyorquino que quiso darle una nueva vida al disco haciendo alianzas con un sonido punky, nos regala una sesión que evoca el pasado. Chic, Instant Funk y Junior Byron con condimentos del pasado, además de Still Going y los propios LCD con el toque de contemporaneidad, para una pieza distintiva dentro de la serie de fabric.



FabricLive. 50: dBridge & Insta:mental Present Autonomic

dBridge (Darren White) e Instra:mental (Alex Green & Damon Kirkham), productores de drum & bass de vieja data, deciden lanzar un podcast en 2009 llamado «Autonomic», con el que darían comienzo a una nueva etapa en su vida artística. En los podcasts combinarían la esencia drumma de ellos, sumando influencias y nuevas vertientes, algo así como el trato perfecto entre el d’n’b y el dubstep, una sesión que eleva a lo perenne este estilo hijo del «amen break». Por alguna razón sería nombrado la referencia 50, asignando un ritual acostumbrado a este número en los lanzamientos independientes.





FabricLive. 64: Oneman

El hábil selector engloba lo que se conoce como el «bass británico» en este compilado, donde recurre a lo clásico y contemporáneo relatando parte de la música de baile inglesa. De Burial a Steve Gurley, y de Pearson Sound a Tuff Jam, esta sesión engloba varios matices que formaron parte del ascenso del dubstep a finales de la década pasada. Un disco esencial.





Fabric 11: Swayzak

Un mix que simboliza la apertura de muchos caminos. Una selección excelsa donde se puede degustar del eclecticismo pop de Röyksopp, disfrutar de un emergente Mathew Jonson, y contemplar los trabajos de personajes como MMM, LCD Soundsystem, Metro Area, Luomo y Akufen.



Fabric 13: Michael Mayer

El techno pop de Colonia llegó a la serie de fabric con Michael Mayer en 2003. Uno de los fundadores del influyente sello Kompakt, se toma esta sesión como una viaje introspectivo y contemplativo, algo sacado del contexto de una pista de baile. Pistas como «Bring Me Closer» de Richard Davis, «Easy Lee» de Ricardo Villalobos y «Think About You» de Heiko Voss son realmente especiales y solemnes. Uno de los fabric que, sin duda, más se disfruta al escuchar.



Fabric 27: Matthew Dear as Audion

Matthew ya había salido a la palestra como un prolífico productor. Con False en M_nus / Plus 8, Jabberjaw en Perlon y tres álbumes en Spectral Sound /Ghostly, se lanza en 2006 al universo de los fabric con una oda al minimal techno. A medida que este estilo iba ganando músculo, Audion nos presentaba artistas que iban emergiendo a la par de los sonidos sintéticos, minimalistas y glitch. Claude VonStroke, Lee Curtis, Seth Troxler, Argy y Butane son parte de la parrilla de nombres compilados. El fabric referente del minimal, que también puede abarcar a otros como el de Adam Beyer, Tiefschwarz o Magda.



Fabric 45: Omar-S – Detroit

Alex O. Smith decide crear un fabric en torno a su calidad como productor y mensajero de la ciudad motor. Este compilado, únicamente mezclado con pistas propias, erige lo particular de la carrera de Omar-S y de su sello FXHE. Es el sonido puro de Detroit. Más allá de los compilados de Pullen, Hood o Carl Craig para la misma serie, el fabric 45 se equipara al legado inmenso de la séptima ciudad de EE.UU. y un culto al verdadero significado del underground.



Fabric 58: Craig Richards Pres The Nothing Special

El residente y curador de fabric decidió darle vida a una nueva esencia de sus residencias en el club, dando como resultado «The Nothing Special», una selección musical curada por el mismo Richards para alternar con reputados actos en vivo como Deadbeat, Shackleton, Emperor Norton y Moritz Von Oswald. Es la amalgama de discos con los que se abre o cierra una presentación de este tipo, con house enfocado a la pista, algo oscuro y con ciertos pasajes de electro. Bien hecho por uno de los artífices del club y de esta serie.



Fabric 63: Levon Vincent

Levon es de los artistas fundamentales de esta década, quien decidió en su fabric 63 alinear el significado del buen house y el techno, en una combinación que no se puede enunciar como «tech-house». Es el perfecto sincretismo entre lo que estos dos géneros nacidos en EE.UU. han definido a la par de contemporáneos suyos como DJ Qu, Jus-Ed, Anthony Parasole, Black Jazz Consortium y Joey Anderson. ¡Grande, Levon!



Fabric 69: Sandwell District





Function, Regis, Silent Servant y Peter Sutton establecieron Sandwell District como sello y proyecto techno a mediados de la década pasada. Su influencia y calidad fueron renombrados dentro del circuito techno hasta que en su punto más alto decidieron ponerle fin a lo logrado: era mejor irse en lo más alto, que palidecer o transar su concepto según la tendencia. El epitafio de Sandwell District a inicios de esta década tras el anuncio de su cierre sería este CD-mix, con el cual perfectamente combinan elementos que van del minimal al noise industrial pasando también por el darkwave. Instituciones de renombre como Ostgut Ton, Blackest Ever Black, M_nus, Hospital Productions y Planet E componen esta narrativa de techno oscuro.