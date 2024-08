El clásico de Aphex Twin, «Windowlicker», hace parte de una nueva campaña de seguridad vial

Una nueva campaña de seguridad vial en el Reino Unido tuvo la brillante idea de incluir música de uno de sus próceres para alertar a los jóvenes acerca de los peligros que conlleva utilizar el celular mientras se maneja. Para sorpresa de muchos, ha sido Richard D. James, mejor conocido como Aphex Twin, quien secunda la campaña con uno de sus tracks más reconocidos, «Windowlicker«.

El video de 90 segundos fue dirigido por el dúo We Are From LA, –quienes también estuvieron detrás del éxito de Pharrell Williams, «Happy»–, y hace parte de THINK!, una iniciativa implementada por el Departamento de Transporte del gobierno británico para conscientizar a los jóvenes de una manera diferente sobre los riesgos que se encuentran en las carreteras.

Mira el video de la campaña a continuación.