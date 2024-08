Carl Cox, Seth Troxler, Erick Morillo y varios más hablan de la realidad que conlleva ser DJ

Un nuevo documental producido por el portal DJsounds ha sido lanzado en las últimas horas. Retomando la temática de salud mental y física con respecto al estilo de vida que conlleva ser un DJ, reconocidos nombres como Seth Troxler, Carl Cox, Erick Morillo, Pete Tong, entre otros, se abren en Why We DJ – Slaves To The Rhythm, una pieza audiovisual de 40 minutos que ahonda en las distintas problemáticas que afectan silenciosamente a muchos DJs.

Contando también con la participación de managers, escritores, psicólogos y académicos, el documental se estrenó en la presente edición del Amsterdam Dance Event. Míralo en su totalidad a continuación.