Aprende a preparar un delicioso plato de comida polaca junto a Seth Troxler

Si hay algún artista capaz de realizar la actividad que se le proponga, inclusive hasta la más descabellada como escalar el Monte Kilimanjaro para fines benéficos, es Seth Troxler. El excéntrico y querido selector de Detroit, con el pasar de los años ha sido centro de atención gracias a producciones suyas como el DJ-Kicks o su reciente Lost & Found EP junto a Omar-S.

Ahora, Troxler regresa a Boiler Room para presentarnos su infinito amor por la comida. En una pequeña serie donde se muestra sus aventuras gastronómicas por países como Polonia, Rusia y Brasil, la cabeza de Play It Say It deja claro que es todo un apasionado por los platillos locales. Para esta primera entrega, aprendemos de primera mano cómo preparar unos deliciosos pierogis, plato típico de la comida peruana.