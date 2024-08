Dibujos de Ricardo Villalobos, Nicolas Jaar y Ben UFO en nuevo libro de Craig Richards

¿Quién no se ha imaginado a Ricardo Villalobos como la caricatura y el personaje más abstracto del escenario electrónico?

Pues Craig Richards, el eterno residente de fabric, ha decidido lanzar un libro de pinturas donde retrata a algunos de los artistas que lo acompañaron en el Houghton Festival, evento que él mismo curó el pasado mes de agosto. Titulado A Show of Heads Inside and Out, el libro compuesto por 88 páginas contiene ilustraciones abstractas de nombres como Nicolas Jaar, Ben UFO, Move D, Cobblestone Jazz y el mismo Ricardo Villalobos.

Richards exhibirá las piezas el próximo 8 de diciembre en el No 1 Poultry de Londres, donde también estará vendiendo el libro e impresiones individuales de los dibujos.

Mira algunas de las ilustraciones a continuación.