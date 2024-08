Escucha el remix de Ela Minus al “Detroit Part II” de Shigeto

Como parte del lanzamiento de The New Monday, su cuarto álbum de estudio en Ghostly International, Shigeto ha decidido invitar a una de las nuestras para que reinterprete uno de los temas más destacados del disco.

El artista de Detroit se la jugó con la colombiana Ela Minus para que remezclara “Detroit Part II”, su segundo tributo a la ciudad motor. La artista bogotana, con su característica delicadeza sonora, le otorga al track una vibra profunda pero bailable a la vez.

Esto le dijo Minus al portal Dancing Astronaut sobre su remix a Shigeto:

Shigeto ha sido una de mis favoritas y más grandes inspiraciones, tanto como baterista como productor.



Como suramericana, me sentí como una extraña trabajando con «Detroit Pt. II «. No tengo nada más que amor y respeto por la escena de Detroit y toda la increíble música que ha salido (y sigue saliendo) de ella. Me concentré en esa admiración y trabajé el remix como la oda de una forastera a Detroit.

Hacer este remix y acompañarlo en este tour es un honor.

Si deseas escuchar el remix, y saber cuáles son las fechas que conforman el tour de Shigeto y Ela Minus por EE.UU., puedes pasarte por acá.