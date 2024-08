Alessandro Adriani: «Si la música me pone la piel de gallina, vamos en buen camino»

Detrás del renacimiento de la música industrial, el wave o el post punk podríamos decir que está Alessandro Adriani, cabeza del Mannequin Records, sello que de la mano con Minimal Wave, conducido por Veronica Vasicka, se han puesto a la tarea de expandir y revivir estos sonidos más oscuros en el espectro de la música electrónica.

Adriani, quien durante un tiempo produjo bajo el pseudónimo Newclear Waves y ahora firma con su propio nombre, cuenta con releases en Pinkman/Broken Dreams, Jealous God o Stroboscopic Artefacts, donde lanzó Enter The Fire, su más reciente EP.

Hablamos con el hombre detrás de Mannequin para conocer un poco de sus influencias y su proceso a la hora de producir música, el trabajo que está detrás del sello y sus planes a futuro.

Cuéntanos, cómo fue el contacto con Lucy para tu próximo EP que va a salir por Stroboscopic Artefacts , ¿qué es lo que querías explorar en este EP?

Todo el EP está dedicado a mis viajes a México en los últimos 4 años y la mitología de Popol Vuh. Especialmente en la cara B del vinilo utilicé capas de la Tr-808 a diferente velocidad, tratando de recrear un rito tribal-psicodélico con loops de cajas de ritmos y efectos. Estoy muy orgulloso de esta colaboración y encontré en Stroboscopic Artefacts una familia acogedora. ¡Gracias a Luca y Ludovica por esta oportunidad!

Hemos visto en los últimos dos años que tu carrera como DJ, productor y jefe de un sello como Mannequin ha ido en aumento, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Qué ventajas y desventajas ha tenido este cambio en tu vida?

Siempre me concentré en el sello como visión y como entidad. Honestamente nunca me importó tanto mi papel ahí. Yo solo quiero lanzar buena música y ya. Muchos amigos me convencieron de que era una buena idea mostrar lo que estaba grabando en el estudio. Fue un largo periodo de silencio, únicamente interrumpido por algunas actuaciones en vivo esporádicas. Sigo siendo la misma persona, el mismo lunático y con mucho respeto por el trabajo de todo el mundo.

Tampoco me gustan las personas que me empujan y me dicen qué es lo que tengo que hacer, esa es la razón por la que probablemente dejé de trabajar para otros y empecé a trabajar en y para mí mismo. Me gusta quedarme en mi estudio y crear o trabajar en nuevos lanzamientos de Mannequin mientras mi agencia Futura me ayuda con el tema de los bookings.

Una de las grandes desventajas de todo esto es la falta de tiempo. Estoy haciendo todo yo sólo la mayoría del tiempo y me estoy matando. A veces es frustrante cuando tienes una idea para un track y no puedes hacerlo porque necesitas llenar papeles o algo así… y bueno, viajar también absorbe mucho tiempo.



¿Cuál fue tu primera visión con Mannequin?

Mannequin siempre ha tenido un objetivo doble y paralelo que es desenterrar joyas escondidas o sin publicar que van desde el periodo donde empezó este tipo de música (finales de los años 70 a mediados de los 80), llegando hasta la actualidad, y con una visión profundamente influenciada por Factory Records, 4AD y Mute. Todo evolucionó por accidente. En realidad nunca tuve la idea de hacer un label para vivir de él, solo quería compartir música con personas que puede que tuviesen los mismos gustos que yo. Recuerdo haber llevado un ‘shoutcast’ en Winamp en 1999; era una especie de radio en línea donde todos podían tener acceso aleatorio a través de una IP y el Plug-in ¡divertido!

Como seguidor del sello, siempre me ha interesado todo ese post punk/industrial/wave/EBM italiano que lanzaste, como las series ‘Danza Meccanica ‘ o ‘Der Zeltweg’, porque en realidad era un sonido nuevo para una persona que vive al otro lado del planeta como yo ¿todo esto fue música que escuchabas en tu adolescencia o fue música que te fuiste encontrando en el camino?

Es música que he ido encontrando en el camino, pero tuve ese background industrial/wave desde mi adolescencia con algunos clásicos, por supuesto: Bauhaus, Virgin Prunes, Joy Division, Nitzer Ebb, Death in June, Current 93, y muchos más. Después empecé a explorar qué era lo que estaba pasando.

En los años 90 solo podías hacer pedidos por revistas, tenías que enviar el dinero escondido en una carta, ya se pueden imaginar cuánto dinero se perdía, lamentablemente no existía PayPal. Recuerdo viajes a Florencia, Bolonia y Nápoles solo para la diggear música… discos de Contempo/Data, de Demos Records, Disco d’oro… obtuve muchas cosas a través de ellos. Ya con el tiempo creo que Ebay movió la búsqueda de música, o cualquier otra cosa, a otro nivel a principios de 2000 y luego Discogs cambió por completo la manera de hacerlo.

Lo que me llamó la atención siempre fue el material italiano en pasta y cintas. Tenía tanto material que pensé que ya era hora de que la demás gente lo conociera. Tomó muchos años rastrear a todas las bandas, recuerdo que cuando comencé estaba surgiendo Myspace en Italia, después blogs y últimamente Facebook me ha ayudado mucho a rastrear a las personas. Hoy diría que es mucho más fácil de hacer que hace más de 10 años.

¿Cómo es la metodología para elegir la música que vas a lanzar?

Muy fácil: Si la música me mueve o me pone la piel de gallina, entonces vamos por el camino correcto.

Me parece bastante interesante la serie ‘Death of the Machines’, ¿cómo nació?

‘Death of the Machines’ nace de las cenizas de ‘Haunted Air’, el sublabel que saqué secretamente durante 1 año, y con lanzamientos de ASSS, Violet Poison y Phobian (Willie Burns). Quería poner Mannequin en otro nivel, más cerca de las pistas de baile y al mismo tiempo más orientada a los sonidos EBM/industrial. Pensé que era inútil sacar un sublabel, entonces lo puse en el mismo catálogo de Mannequin. Lo pueden diferenciar fácilmente con el nuevo logo de un cráneo distorsionado, aunque podría cambiar a estampas y gráficos crudos pronto.

¿Cómo fue el proceso de comenzar a hacer música? ¿Hay algún concepto detrás?

Depende. A veces es una visión natural que tengo en mente, me gusta de hecho sonorizar las imágenes que veo o que sueño. Otras veces se trata de jammear sin ninguna visión, solo siguiendo las máquinas. La mayoría de las veces, el resultado final es una mezcla de los dos. Por ejemplo, el título del LP ‘Montagne Trasparenti’ proviene del mismo título de Maria Ginanni, una mujer futurista de los años 20. Traté de verlo en mi mente y luego en la música. Ella combina letras y reflejos con majestuosos tonos interiores: paisajes enrarecidos del inconsciente, sensaciones representadas con imágenes abstractas y cerebrales… es como un viaje espacial dentro de tu mente, una búsqueda del Yo. El álbum fue lanzado por Monofonus Press en 2015 y se va a reeditar en Mannequin en 2018 con un bonus de 12» con remix de Silent Servant.

¿Hubo algún interés específico en tus dos EPs para Pinkman/Broken Dreams ?

Me gusta trabajar con personas que no conozco mucho. Siento que me estreso menos. Hablé con Patrick por Facebook varias veces, pero no puedo decir que fuéramos realmente amigos al comienzo. Él de alguna manera estaba interesado en mi música, incluso si no sacaba mucha en ese momento. Seguí enviándole música, el escogió y ya convertí los tracks en versiones finales. Es muy fácil trabajar con él y ahora tenemos el proyecto para hacer un 2xLP, solo necesito el tiempo para hacerlo.

¿Puedes contarnos sobre tu otro proyecto ‘Newclear Waves’? ¿Hay algún motivo por el que lo detuviste?

Lo siento muy lejos de mí y es como un proyecto de adolescente, para ser honesto. Ya no lo escucho y me siento un poco avergonzado cuando alguien pone algún track. La razón es que no me sentía cómodo en ese camino y pensé que era realmente el momento de permanecer en la sombra y buscar nuevas direcciones. Y eso es básicamente lo que hice.

Hablemos de las Noches de Mannequin; sabemos que las primeras fiestas las hiciste en OHM y hace unos meses las trasladaste al nuevo room ‘Säule’ en Berghain/Panorama Bar, ¿creés que el cambio puede ampliar aún más la visibilidad del sello y sus artistas?

En primer lugar, me gustaría agradecer a la familia de OHM, Laurens, Paul, Alex, Marco y el resto de los trabajadores. Toda la gente es encantadora, pasamos casi 2 años haciendo fiestas ahí y voy a volver a visitarlos. Todavía me siento muy vinculado y ese tiempo me ayudó mucho a entender cómo organizar adecuadamente una fiesta, todos las cuestiones y problemas que puedas tener.

Berghain me contactó para estrenar su nueva sala Säule en marzo de este año con un cierre de 5 horas. El siguiente paso fue natural y decidimos básicamente comenzar a colaborar juntos. Estoy muy feliz de mi elección, la espacio y el sonido son simplemente increíbles y, por supuesto, aumentamos la exposición de los artistas involucrados, que es el lado que más me interesó. Estamos ejecutando un ‘Nacht’ bimensual, el último fue el 20 de octubre en colaboración con PAN, el line up realmente fue una locura.

¿Qué hace especial la versión número 100 de Mannequin? ¿Cuál es la pregunta que exploras con esta compilación?

Quería celebrar 10 años de actividad. Es solo una compilación de amigos, todos los nombres que respaldaron el sello durante estos años, pero que nunca lanzaron nada en Mannequin. Es por eso que lo hace muy especial para mí.

¿Qué viene pronto por parte de Alessandro Adriani?

Planeo reiniciar mi Live Act en 2018. Estoy preparando un show A/V en colaboración con Surogaat, un dúo de directores formado por Giacomo Favaron y Paulina Greta. Se centran en la narración de historias en entornos transmedia, interactivos e inmersivos.

Acerca de las producciones, tengo un nuevo 12» que acaba de salir en una colaboración de Mannequin y Rush Hour para el ADE, llamado simplemente Tapes. Son 3 pistas previamente lanzadas, pero solo en compilaciones en cassette. Ahora fueron remasterizadas por Rude66. Esperen una carga de locura dark-electro, wave y acid. También estoy preparando un nuevo LP para Mannequin, otro para Pinkman y un álbum de ambient para Jennifer Cardini, además de algunos remixes y edits como siempre

¿Parece que quiero mantenerme ocupado?

***

