Oh My Drag! La nueva apuesta por el entretenimiento LGBT en Bogotá

Dentro de pocos días, Bogotá estrá recibiendo una descarga de adrenalina, baile y color gracias a la gestión de un grupo de amigos y empresarios colombianos que pensando en ampliar y refrescar la oferta de entretenimiento LGBT en la ciudad. Oh My Drag! es la primera apuesta de PRISMA Proevent, en la que ex participantes del reality RuPaul’s Drag Race, drag queens consolidadas en la industria del entretenimiento, estarán trayendo sus mejores pintas, pasos de bailes y personajes al país.

El próximo 4 y 5 de octubre, PRISMA estará realizando su primera edición de Oh My Drag, en la que Laganja Estranja, participante de la sexta temporada de RuPaul’s Drag Race y dueña del «death drop» más famoso de la televisión estará presentando su increíble show de baile, movimientos atrevidos y lip syncs arriesgados. Para conocer más sobre este evento y lo que se viene para PRISMA, hablamos con Juan José Jiménez, creador de Oh My Drag!

¿Qué es PRISMA y cuál es el propósito y motivación detrás de esta empresa?

Inicialmente cuando surgió la idea de crear Oh My Drag! pensamos que a futuro debíamos tener algo que nos permitirá ir más allá: no limitarnos sólo a la comunidad drag, sino hacer algo para la comunidad LGBT en general. De ahí nace PRISMA PROEVENT, la razón social desde donde nacen todas las iniciativas que queremos crear. Oh My Drag es la primera.



Como la mayoría de las personas, queremos hacer lo que nos gusta, y pensamos que la oferta de eventos para la comunidad LGBT en Colombia no es tan amplia. Sin embargo, aún existen oportunidades, por eso decidimos crear PRISMA. Nuestro propósito es llegar a ser un estandarte en eventos LGBT.



Háblame de Oh My Drag! ¿Qué los motivó a crear esta marca?

Somos un grupo de amigos a los que nos gusta RuPaul’s Drag Race. Siempre conversamos y compartimos datos del programa. Vimos que las drags estaban yendo a otros países de Latinoamérica, y dijimos ¿Por qué a Colombia no? ¿Qué hace falta? Entonces, nació la idea de traer RuGirls, y así impulsar el crecimiento del drag en Colombia.



¿Cómo sería la fiesta de sus sueños?

Bueno, más que fiesta, sería genial organizar algo como un «Dragcon Latinoamérica» aquí en Colombia, en donde el mismo RuPaul esté presente. Y claro, luego del evento vendría nuestro after DragCon: Oh My Drag!.



¿Qué expectativas tienen de esta primera edición de Oh My Drag!?

Queremos darnos a conocer como una nueva alternativa, tanto de apoyo al drag como de rumba. Al ser nuestra fiesta piloto queremos llegar a la mayor cantidad de gente posible y presentar un show increíble. Mostrar que en la comunidad LGBT hay mucho talento, y hay algo más allá de los típicos estereotipos; que sin importar cuales sean tus gustos o su orientación sexual, puedas conocer, disfrutar y compartir. En general ser eso, ser una nueva alternativa para aquel público que siempre está buscando algo nuevo. Queremos lograr hacer gritar al público Oh My Drag!

¿Qué sorpresas podemos esperar en Oh My Drag!?

Muchas. Si quieren ser los primeros en saber cuándo será la siguiente fiesta, no pueden faltar. Tal vez dejemos alguna pista de quien o quienes vendrán pronto. No será un simple show, y tampoco una simple fiesta, estamos seguros que quedarán con ganas de más.

Así es, de la misma manera en la que pensamos que Oh My Drag! Llegó para quedarse.

¿Hacia dónde quieren llevar la escena drag con este evento?

Queremos que la gente se interese en el drag y quieran ser parte de nosotros, y aquellos que hacen drag empiecen a pulirse con el fin de querer participar con nosotros y ser teloneros de alguna RuGirl.



¿Qué más fiestas se trae Prisma debajo de la manga?

Por el momento estamos concentrados en hacer crecer a Oh My Drag!, organizando a futuro la agenda de las próximas RuGirls que visitarán Colombia. Queremos también extender esta fiesta a otras ciudades del país.



¿Por qué apostarle a este tipo de eventos?

Queremos más ofertas, más opciones, que no sea la típica rumba, en la misma zona. Queremos abrir nuevos espacios. Aunque muchos no lo creen, sabemos que hay un público importante que apoya este arte. Otros países se han levantado de pronto, era el momento, Colombia no puede quedarse atrás.

Si quieres más información sobre Oh My Drag, visita su perfil en Facebook. Por aquí puedes acceder al evento oficial, donde encontraras información sobre puntos de boletería.

