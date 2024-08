Fever Ray lanza esta noche su segundo álbum, ‘Plunge’

Después de ocho años, el proyecto en solitario de Karin Dreijer Andersson, Fever Ray, vuelve a entrar en escena con el anuncio que todos sus seguidores estaban esperando. La integrante del reconocido dúo sueco The Knife ha anunciado el lanzamiento de Plunge, su segundo álbum de estudio, el cual estará disponible en todas las plataformas digitales a partir de la medianoche de hoy.

Compuesto por once canciones, y con la participación de productores como Paula Temple, Peder Mannerfelt, Nídia, entre otros, Dreijer ha decidido conjugar diferentes temáticas como el sexo, el amor y las sensaciones que experimenta todo ser humano. Plunge saldrá en formato físico a través del sello Rabid Records el 23 de febrero del próximo año. Por ahora, los dejamos con el reciente video de «To The Moon And Back», y con el tracklist completo del esperado álbum.

Tracklist:



1. Wanna Sip

2. Mustn’t Hurry

3. A Part Of Us

4. Falling

5. IDK About You

6. This Country

7. Plunge

8. To The Moon And Back

9. Red Trails

10. An Itch

11. Mama’s Hand