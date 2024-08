9 cosas que aprendimos de la visita de Laganja Estranja a Bogotá

Cuando Jay Evan Jackson, más conocida como Laganja Estranja entró al estudio de baile, la reacción normal de los fans fue saludarla de lejos, mientras se alejaban lo más posible, nerviosos.

De inmediato, los organizadores de Oh My Drag nos invitaron a hacer lo contrario: «acérquense, hablen con ella, salúdenla», nos decían, mientras Laganja nos saludaba cordialmente, mientras conocía el espacio y un traductor oficial interpretaba sus palabras a los que no sabían mucho inglés.

Concursante en la sexta temporada de la serie y una de las primeras drags en irse de la competencia, Laganja logró hacer de su aparición en el show una plataforma que la catapultó a lograr grandes cosas, como modelar en las pasarelas de la Semana de la Moda Nueva York exponiendo su famoso «death drop», un paso de baile sacado de la cultura vogue en Nueva York, ser una activista visible no solo de las causas LGBTQ+, sino del consumo medicinal y recreacional de marihuana, convirtiéndose en la primera persona perteneciente a la comunidad LGBTQ+ en aparecer en la revista Dope, una de las revistas canábicas más importantes del mundo.

Luego de la clase de baile del miércoles, convocada por los organizadores de Oh My Drag!, de la entrevista en video que le realizamos y que saldrá muy pronto, y de su agitada presentación en Sutton Club, en la que mezcló pasos de bailes suicidas con discursos de empoderamiento, se puede concluir que la visita de Laganja Estranja fue una enseñanza de principio a fin. Aquí les dejamos algunas de ellas.



El poder medicinal (y algunas veces recreativo) de la marihuana

Durante la sexta temporada Laganja ya expresaba su amor hacia la marihuana, algo por lo que algunos sectores conservadores de la audiencia la criticaron. Al preguntarle por el tema, Laganja explicó que la marihuana le salvó la vida durante la universidad, cuando sufrió un golpe muy grave en la espalda mientras bailaba, la gran pasión de su vida. Viviendo en California, y al ver que ningún medicamento surtía efecto, los médicos le recetaron marihuana medicinal que le curó el dolor de espalda. En ese momento, cuenta Laganja, se dio cuenta de la importancia de la marihuana y sintió la necesidad de ser una activista de la planta, en vez de solo fumarla.

El derecho a reconocerse como alguien no binario

Durante la entrevista Laganja se reconoció como una persona no binaria, es decir, que no sentía que encajara dentro de los géneros masculino o femenino, las únicas opciones que la sociedad nos da a elegir hasta el momento de manera oficial. Personajes famosos del reality como Violet Chachki o la misma Laganja se han reconocido entonces como personas que no quieren ser denominadas como hombres y mujeres, sino como seres únicos en sí mismos que transitan fluidamente entre ambos géneros y el espacio en el medio. En el caso de Laganja, confesó que prefiere que la traten de «ella», y está muy orgullosa de su feminidad.

Las mujeres en el drag sí se valen

Uno de los temas más polémicos de la cultura drag es si las mujeres biológicas tienen cabida allí, a las que se les denomina «faux queens» cuando se dragean. Para Laganja la respuesta era muy fácil, pues el drag para ella es un cultura para todos los seres y todas las formas de expresión, incluyendo la de las mujeres.

Es posible ser trans y seguir haciendo drag

Otro de los temas controvertidos de la cultura drag. Laganja, cuya mejor amiga es Gia Gunn, otra concursante de Ru Paul’s Drag Race que hace poco confesó a sus fans que estaba transitando hacia el género femenino, alega que no entiende por qué hay drags tan «shady» que le niegan la entrada a las personas trans en el mundo drag, cuando perfectamente se puede ser ambas sin ninguna restricción.

Hacer un death drop de verdad es cosa de locos

Doblar la rodilla y hacerla caer al lado del pie sin rompérsela. Estirar el otro pie como si se estuviera muerto. Cogerse la cabeza y girarla hacia un lado mientras se cae. Estirar el otro brazo de manera fabulosa. Todo al tiempo. Por más veces que Laganja lo explicó, no entendimos cómo alguien podía hacer un paso tan complejo y verse tan fabulosa una y otra vez.

Ser gay y afeminado está bien

En medio de sus dos presentaciones, Laganja se sentó a hablar con su público acerca de la importancia de seguir con la cultura drag en países como los latinoamericanos, donde no era tan fácil y había problemas para conseguir el espacio por el rechazo que genera esta escena en algunas esferas de la sociedad. También habló acerca del rechazo que tienen los gays afeminados dentro de la comunidad LGBTQ+, invitando a todos los presentes a ser tan femeninos como quisieran: «¡familia LGBTQ+, sepan que este es nuestro momento!», gritó Laganja en medio de aplausos y gritos de júbilo.

«Paris is Burning» es la biblia de la cultura drag

El famoso documental de los noventa que retrata el baile voguing y la cultura de los «balls» o bailes, donde se hacían diferentes concursos entre distintas casas drags, sigue siendo una influencia primordial para las nuevas generaciones de esta escena. Así lo afirmó Laganja cuando le preguntamos por su afición al baile y sobre todo al voguing. La artista afirma que quedó flechada cuando vio el documental y que desde entonces el voguing se convirtió en su pasión, y en los pasos de baile que quería seguir en adelante.

En Bogotá esto apenas está empezando

Drags de vieja guardia, adolescentes que apenas están dando sus primeros pasos, drags de corte elegante y drags con flow de barrio. De todo se vio anoche en la discoteca Sutton Bar, ubicada en la 93. Y aunque el maquillaje y la peluca no fue la norma en la fiesta, si queda la satisfacción de ver que hay toda una cultura queer por explotar y visibilizar en la capital, con propuestas como las de Oh My Drag, que la misma Laganja aplaudió por todo lo alto.

Oh My Drag llegó pisando fuerte

Los organizadores lanzaron una fiesta por todo lo alto. Escuela de baile con Laganja, «Meet & Greet», fiesta, show y por supuesto, mucho baile y mucha pluma. Ya estamos ansiosos por la segunda edición de este evento que estaba siendo tan necesario en Bogotá. Síganlos en Facebook e Instagram porque se vienen más sorpresas.

