Lista de regalos THUMP para esta navidad

Uno de los momentos más difíciles dentro de la Navidad es el querer regalarle algo a tu amigo, tu novio o a tu tío DJ. Mejor dicho, es todo un dilema querer devolver algo de cariño en esta época decembrina a ese productor o fiel enamorado de la música electrónica que tanto estimas.

Así que te solucionamos ese problemita.

A continuación verás distintas opciones de regalos que puede no sean los más económicos, pero que de seguro le encantarán a esa persona que lo reciba y le ayudarán enormemente en su incursión en el fascinante mundo de la electrónica.



Agujas

Es importantísimo que tu amigo tenga una reserva de agujas funcionales para poder escuchar bien su colección de discos, así que regalarle una más nunca quedará de sobra. Puedes encontrarlas en varias tiendas de música e instrumentos, o en tiendas especializadas de discos de vinilo, ya sean físicas o en línea. Recomendadas: Ortofon.





Kit de mantenimiento para los discos

De la mano de una buena aguja está el buen mantenimiento de los discos. En las tiendas de vinilo encuentras todo lo necesario para mantener limpios los discos. Para esto puedes conseguir desde lo más básico, como un cepillo antiestático de un promedio de $20 dólares, el líquido para limpieza desde $6, o kits completos que reúnen lo necesario para limpiar tanto tus discos como las agujas desde $28 dólares.



Discos

Bueno, si sientes que conoces lo suficiente a esta persona, regalarle un disco puede ser la mejor opción. La selección de éste ya depende de a quién se lo regales, pero si quieres algunas ideas, aquí te dejamos los mejores álbumes y EPs latinos de 2017.



Controladores

Si tu amigo busca consolidarse como DJ o productor, un controlador es fundamental para que pueda trabajar cómodamente con su software de preferencia. No es un regalo tan económico, pues pueden oscilar entre $300 y $1.500 dólares según las especificaciones que requieras. Una buena opción es el DDJ-WeGO04 de Pioneer. Un pequeño pero potente controlador que, además, incluye la app para iPad, WeDJ. Native Instruments también es una marca recomendada.



Monitores

Un buen par de monitores es esencial. Estos se encargan de dar una perspectiva de cómo una pieza musical va a sonar desde distintos equipos. A diferencia de cualquier par de parlantes, unos buenos monitores no alteran la frecuencia de los sonidos sino que la proyectan de la manera más plana posible, para que sepas exactamente cómo suena tu pieza. Pioneer tiene buenos monitores cuyo precio puede oscilar entre $300 y $400 dólares. Pero si quieres quedar como el mejor Papá Noel del mundo, KRK es la marca a elegir.



Audífonos

Melómano y audiófilo que se respete, debe tener su buen par de audífonos que le permitan desconectarse del mundo y concentrarse solamente en su música. Opciones de audífonos hay muchísimas, pero según la página Headphones Compared, estos son los 10 mejores audífonos en el mercado. Otra marca recomendada es Sennheiser, de la cual puedes encontrar modelos entre $65 y $270 dólares. Pioneer y Sony también tienen buenos modelos en el mercado.



Protectores para oídos

Si tu amigo se la pasa en fiestas y festivales, pero sobre todo le encanta bailar al lado de los monitores, esta es una buena opción. Los tapones para oídos previenen el tinnitus o la hipoacúsia, así que si tu amigo es de esos que se queja del zumbido en sus oídos varios días después de la fiesta, este es un buen detalle. Dubs, Howard Leight, Red Line y ACS Custom son buenas opciones que pueden comenzar desde $10 dólares en adelante.



Libros

Hay veces que la afición por un tema trasciende el formato. No basta con escuchar música, leer sobre ella también es una manera de sumergirse, y sobre la música electrónica hay muchos libros que hacen un recorrido por la historia de los movimientos musicales que tanto amamos. Energy Flash por Simon Reynolds; The Underground Is Massive: How Electronic Dance Music Conquered America, por Michaelangelo Matos; Loops: Una historia de la música electrónica, por Javier Blanquez y Omar Moreira son buenas opciones. Mira aquí y aquí varios títulos más.