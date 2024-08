Mark Flash sale a defender la reciente colección de ropa de Underground Resistance

Hace un par de días, Underground Resistance anunciaba al mundo la llegada de su colección de ropa creada en conjunto con la marca norteamericana Carhartt WIP. Parkas, gorros, buzos, camisetas y pantalones conforman las cinco prendas que ya se pueden adquirir en tiendas seleccionadas.

Como era de esperarse, algunos de sus seguidores le reclamaron al colectivo por «venderse», como suele decirse popularmente. A pesar de que la casa matriz de Carhartt se encuentra localizada en Michigan, los reclamos apuntaban al espíritu anti-comercial que siempre ha caracterizado a Underground Resistance.

Como respuesta, Mark Flash, uno de los integrantes más conocidos del colectivo, publicó en su página de Facebook una pequeña declaración defendiendo la propuesta de moda. Esto fue lo que dijo:

PARA TODOS LOS QUE DICEN QUE UR SE VENDIÓ CON CARHART!

He estado usando Carhart desde los ochenta para trabajos de construcción, camionero y mecánico automotriz. Se considera ropa de trabajo para la mayoría de nosotros aquí en Detroit. Son de lejos algunas de las prendas más cálidas y duraderas, ya sea que eres un cazador o trabajas afuera en el invierno. No olviden que Detroit es una ciudad de clase trabajadora, llena de ciudadanos obreros que nos gusta ensuciarnos las manos. Casi puedo garantizar que Mike [Banks] está usando Carhart en este momento. Algunos de ustedes hijos de put@ no saben que Mike es mecánico y todavía trabaja en construcción todos los días. ¡Así que aquellos que hablan sobre venderse pueden chupar la mierda de mi culo! Algunos de nosotros hacemos más que solo ser DJs y hacer música.