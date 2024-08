Los mejores discos de James Holden reseñados por el mismo Holden

Si habría que elegir un equipo de estrellas que representaran la música electrónica del siglo XXI, sin duda alguna James Alexander Goodale Holden sería el volante de creación a elegir. El oriundo de Exeter, una de las ciudades más antiguas de Gran Bretaña, se ha establecido como uno de los artistas más innovadores y trascendentales dentro de la electrónica contemporánea, moldeando a su antojo géneros como el progressive, trance, IDM y la experimentación sonora en general.

Desde The Idiots Are Winning, su admirable primer trabajo en largo para su querido Border Community, pasando por su épico remix al sencillo «The Sky Was Pink» de Nathan Fake, hasta su más reciente trabajo junto a The Spirit Animals, banda con la cual busca rendir tributo a las raíces del trance africano, James Holden siempre logra adentrarnos en su propio universo de diversidad musical.

Así que, ¿quién mejor que el propio Holden para explicarnos uno por uno sus mejores trabajos? A continuación los dejamos con una entrevista publicada por FACT Magazine en donde el genio de Border Community nos lleva de la mano a través de varias de las joyas que conforman su imponente catálogo.