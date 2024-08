Mekas: «La escena techno argentina está más fuerte que nunca»

A finales de octubre, Juan Tomás Roselló regresaba a Aula Magna Records para presentar su tercer EP en el sello argentino. El artista mejor conocido como Mekas retornó con Atmen, un EP compuesto por cuatro cortes en el que se vuelve a poner en evidencia el buen momento por el que atraviesa el escenario techno latinoamericano. Acompañado de un remix del artista sueco Pär Grindvik, el lanzamiento se convierte en una herramienta indispensable para cualquier DJ que desee explorar los límites del techno dentro de cualquier pista de baile.

Aprovechando el lanzamiento de Atmen, conversamos con Mekas sobre los cambios que ha experimentado a la hora de crear música tras casi dos años desde su última referencia en Aula Magna, su visión del techno hecho en Suramérica y los proyectos que se vienen próximamente para el bonaerense.

¿Qué ha cambiado en Mekas desde Sismo, tu última entrega en Aula Magna hace casi dos años?



Sismo es un EP al que le tengo cariño, porque es aún reciente y forma parte un sonido más actual. Entre Sismo y Atmen me mudé a Berlin, lo que generó un impacto en mi música, lógicamente. Creo que la mudanza colaboró en un cambio general. Estuve produciendo muchos tracks más lentos, al igual que otros mucho más rápidos, más altos en BPM y con una orientación diferente. Es difícil describir exactamente cómo cambié, pero sin dudas no soy el mismo después de una cierta cantidad de tiempo.

¿Cómo está conformado actualmente tu estudio? ¿Cuáles fueron las máquinas que dieron luz a Atmen?



Estoy haciendo música integralmente en el Ableton Live, usando VSTs de Native Instruments y otras compañías. Estoy muy cómodo trabajando solo con eso por el momento. No digo que me mantenga siempre así, pero es así como estoy funcionando ahora.

¿Cómo fue ese primer contacto con Pär Grindvik y el proceso de creación posterior del EP?



Estuvimos pensando bastante con quién hacer el remix, fue algo que empezamos a proyectar una vez que los temas estuvieron más o menos terminados. Nos comunicamos con el agente de Pär y luego de dialogar un poco se concretó. Armé los packs de sonidos de todos los tracks y Pär eligió «Atmen», lo cual me puso contento, porque me parecía que podía nutrir mucho el disco, al ser un track más bien tranquilo, y porque es el track que más carga emocional tiene.

https://soundcloud.com/spectral-rebel/spectral-rebel-podcast-122-mekas

Ahora que resides en Berlín, ¿cómo ves el estado actual del techno argentino y suramericano en general?

Creo que a nivel latinoamericano, Argentina es el país más fuerte, aunque últimamente vi que hay eventos muy interesantes en Paraguay. La escena argentina está más fuerte que nunca, con productores nuevos y no tan nuevos editando en sellos de alcance internacional. También hay muchos bookings de alta calidad, en ese sentido Under Club lidera el panorama, aunque obviamente hay escena local y fechas constantes también en otros clubes o ciclos. Musicalmente, a un nivel estético creo que falta un poco de apertura, los estilos están muy marcados. Me gustaría que haya un poco más de diversidad. Pero no es una crítica, sino más bien un deseo personal.



Por fuera de la escena argentina destaco a Colombia, sin dudas. Zed Kappa, W.I.R.E., Verraco, Retrograde Youth, Julianna y Astronomical Telegram están haciendo algo muy interesante a nivel sonido, cada cual con su particularidad. El colectivo Move, Mansion club, MedellinStyle están trabajando en una escena concreta; este año se hizo el Dekmantel y el Boiler Room en Bogotá, así que es evidente que la escena colombiana sigue creciendo.

¿Qué se viene ahora para Mekas?



Próximamente saldrá un EP en vinilo, la primera referencia del sello de Chicago, Estetika. Además de eso, estoy terminando un álbum que va a salir en Woods N Bass Records, es un disco con orientación hacia el EBM. Hay un track en el que canta Agustina de Balvanera, una banda de Buenos Aires. También tengo algunas otras cosas más dando vueltas que se irán confirmando.

***

‘Atmen’ ya se encuentra disponible en tiendas como Hardwax, Juno y Decks.