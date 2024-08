Nicolas Jaar anuncia edición de lujo de ‘Sirens’ y comparte nuevos tracks

Definitivamente, Nicolas Jaar es un hombre de sorpresas. Hace poco, el artista chileno anunciaba la llegada de un nuevo álbum de ambient, y en las últimas horas ha vuelto a sorprender a sus seguidores con el anuncio de una edición de lujo de su aclamado LP, Sirens. La nueva edición saldrá este próximo viernes a través de su propio sello Other People, y contará con tres tracks que no fueron incluidos en el lanzamiento original.

Dos de los cortes nuevos, «Wildflowers’» y «Coin In Nine Hands», ya se encuentran disponibles en el canal de YouTube de Other People. Escúchalos a continuación: