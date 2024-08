NÓTT estrena sello con ‘Canto Rodado’, el álbum debut de Lu Zero

Poco después de celebrar su primer aniversario, NÓTT, el movimiento electrónico femenino que ha puesto a bailar a toda Latinoamérica por igual, anuncia la llegada de su propio sello. La elegida para contribuir a la primera entrega del catálogo ha sido la artista cucuteña Lu Zero, quien actuando desde las sombras se ha convertido en una de las caras más prometedoras del circuito electrónico de Medellín.

Conocida por su faceta como cantante y compositora, Lu Zero ahora nos presenta Canto Rodado, su primer trabajo en largo. Según la descripción del sello, «es un trabajo que parte de la reflexión que propone la psicología GESTALT, entendiendo que la percepción de la música depende de un proceso cognitivo que puede ser diferente para todas las personas». Compuesto por diez cortes, el álbum presenta una mezcla detallada de elementos pop y rock dentro de un formato acústico y electrónico.

Videos by VICE

Canto Rodado será lanzado el 15 de enero de 2018 en formato CD y digital, el cual puedes pre-ordenar a través del bandcamp de NÓTT. A continuación los dejamos con «Montañas», el primer sencillo del álbum debut de Lu Zero, un manifiesto a la vida misma y al amor concebido a la luz del sol y la luna.

Tracklist:



1. La llamada del insecto

2. Dejarme

3. Suerte

4. Cuanto Siento

5. Tiniwi

6. Montañas

7. Flores Horarias

8. On a train through the darkness

9. Kazun (La cuna del cielo)

10. On a train through the darkness (lofi version)