Paren todo: DVS1 mezcla el fabric 96

La noticia que muchos esperaban desde hace tiempo finalmente ha llegado: DVS1 anuncia su primer compilado. La famosa serie de CD mixes del club inglés fabric será quien tenga el privilegio de recibir por primera vez a Zak Khutoresky en este formato, el cual saldrá a la venta el 8 de diciembre. fabric 96 estará compuesto por 29 tracks, de los cuales muchos son cortes inéditos que serán lanzados en HUSH y Mistress, sellos propiedad del selector de Minneapolis. Además, ha incluido un track de la productora colombiana Adriana López.

«El concepto del CD mix fue mucho más difícil de reunir de lo que había imaginado. Como no hago mixes y no he lanzado ninguno en más de cuatro años, algo iba y venía en mi cabeza mientras pensaba qué música iba a seleccionar, qué estilo y vibra presentar con respecto a la longitud que un CD permite», contó Khutoresky a Resident Advisor.



Videos by VICE

«La mayoría de la gente me conoce por el techno, pero me encanta una amplia gama de música y tenía que encontrar una manera de limitarme a tener un enfoque. Al final me decidí por un snapshot de un mix más enfocado a la pista».

Mira el arte y el tracklist del fabric 96 de DVS1 a continuación.

Tracklist:



1. Unknown Artist – For All Mankind

2. Gabriella Vergilov – Boring Shit

3. Kirill Mamin – Silent Prayer

4. Border One – Curve

5. Doubt – Just Pain

6. DJ Surgeles – Witness New Species (No Vox Mix)

7. Mike Storm – From The Human Eye To Earth

8. Sirko Müller – Our Blood

9. Steffi – 1E-4

10. Psyk – Falling

11. Neel – The Vancori Complex

12. Planetary Assault Systems – Fathoms Deep

13. Oscar Mulero – Drops

14. Jeff Mills – Fly Guy

15. Maan – Vert

16. Steve Bicknell – Space 13

17. Dustin Zahn – Politics Of Seduction

18. Mike Gervais – Set Me Free

19. Adriana Lopez – Last Path

20. Truncate – Pseudo V2

21. ROD – Duchi Kaal

22. Kirill Mamin – Dunning-Kruger Effect

23. Mark Broom – Drum Jamz 2

24. Henning Baer – Code Buster

25. Lando – Ceremony

26. Strain – Theory

27. d-56m – Question Authority

28. Anthony Rother – Technic Electric

29. Jeff Mills – The Dancer