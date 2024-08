Paris Hilton anuncia nuevo álbum de deep house, techno-pop y electro-pop

Casi once años después de Paris, su polémico álbum debut, Paris Hilton fianlmente ha anunciado la llegada de su segundo trabajo en largo. Según aseguró en una entrevista publicada por la revista TIME, su nuevo LP estaría inspirado en los sonidos del «deep house, el techno-pop y el electro-pop». Hasta el momento no se conocen mayores detalles del proyecto venidero. Siendo la DJ mejor pagada en la actualidad, ya era hora de que Paris volviera a ser la luz de nuestros corazones, tal como lo hizo con el mega éxito de su primer álbum, «Stars Are Blind».

Asimismo, la multimillonaria neoyorquina ha sido pillada in fraganti tirando en sus DJ sets particulares remixes del famoso tema de Oasis, «Wonderwall». Una estrategia finamente pensada por Paris para conquistar los miles corazones nostálgicos de ravers británicos y europeos que asisten a sus fiestas a lo largo de todo el viejo continente. Mírala en acción en el siguiente video: