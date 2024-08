Ricardo Villalobos: «La pista de baile siempre debe ser más grande que la zona VIP»

En una entrevista publicada por el diario inglés The Guardian, el veterano chileno Ricardo Villalobos se ha abierto como pocas veces se le ha visto. El reconocido DJ y productor habla de su inagotable pasión por ser DJ, de cómo su familia le ha permitido alejarse cada vez más del estrellato y de la función de la música como elemento unificador dentro de una sociedad clasista.

«Soy un bailarín y no quiero bailar solo, por eso soy DJ. No es como que puedas volverte un DJ cuando tienes 20 años porque piensas que es cool. Es algo que te toca; lloras con solo escuchar un ritmo. Yo, estoy llorando todo el tiempo, pero todo el mundo está sudando y no se dan cuenta», dice.

«Durante 120 años en Europa, hemos tenido una amplia clase media, hasta el punto de que nadie sabe realmente cuáles son las clases. Pero luego vamos a Ibiza, y tenemos que pagar €80 de entrada a un club y €20 por un agua, y arriba, en la galería, se ven los ricos que pagan €1.000 por una botella de vodka. Y piensas: mierda, esto no está bien! De repente tienes una sociedad con diferentes clases, en el club. Pero la música siempre logrará fusionar las diversas clases, siempre y cuando la pista de baile sea más grande que la zona VIP».

