Heidi nos regala joyas de tracks que pueden salvar cualquier noche

Estamos cerca de la primera edición del Festival Akamba en Tequila, Jalisco; y una de las grandes invitadas es Heidi Van Den Amstel, simplemente conocida en el circuito electrónico como Heidi. La selectora canadiense, conocida por sus eclécticas sesiones, su programa radial de culto en la BBC Radio 1 por casi nueve años y estar al mando de su propio sello, Jackathon.



Antes de su visita a México, tuvimos el privilegio de tener a Heidi dejándonos saber cuáles son sus gemas secretas para las diversas situaciones que se presentan en una noche.





Cuando el warm up es un desastre, ¿cuál es el track perfecto para darle reset a la pista y comenzar de cero?



Siempre me gusta comenzar con una acappella de DJ Rush llamada «Do you like bass?».



El track perfecto para hacer transiciones, el que queda bien con todo…



Sinceramente, cualquier remix del señor Carl Craig.



El tema con breaks para tirar a mitad del set…



De igual manera, lo que sea de Egyptian Lover.



Tu joya housera favorita…



«Brighter Days» de Cajmere.

El track celestial para cerrar la sesión y dejarlos a todos con la lágrima afuera…



Definitivamente, «At Les» de Carl Craig.



El clásico que encaja perfecto en tiempos contemporáneos y te sirve como peaktime…



“French kiss” de Lil Louis o «Throw» de Paperclip People.



El tema que solo se puede poner a la luz del sol…



Blaze – «Lovelee Dae (2020 Vision Remix)».

