Sven Väth anuncia el compilado ‘The Sound Of The 18th Season’

Este próximo 18 de noviembre, saldrá a la luz la décimo octava entrega del tradicional compilado de Sven Väth, The Sound Of The Season. Desde el año 2000, el papá de Cocoon Recordings ha venido plasmando en el CD mix los tracks que se apoderan del verano de Ibiza. Para esta ocasión, el alemán busca «contar las aventuras que ha experimentado al viajar, hablar sobre su amor a sus amigos, sus hijos, su novia y particularmente sobre sus fans alrededor del mundo».

Contando con 26 tracks repartidos en dos CDs, entre los cuales se destacan nombres como Eduardo de la Calle, KiNK, Eddie Fowlkes e Inigo Kennedy, The Sound Of The 18th Season estará disponible a partir del 17 de noviembre.

Videos by VICE

Tracklist:



CD 1

01. Willow – Workshop 23 (A1)

02. Eduardo De La Calle – The Horus Eye

03. Basti Grub – False

04. Eddie Fowlkes – Twisted Boy feat. Na Dee (Detroit Wax)

05. Fort Romeau – Reasons

06. Villa H2H – Conspiracy Two

07. John Tejada – Blitzar

08. DJ Slyngshot – Hygh-Tech

09. Paul – REFLEKTION VM1

10. Isolee – Pisco

11. KiNK – Neutrino

12. Adam Port Stereo MCs – Changes (Adam Port Remix)



CD 2

01. &Me – Avalon

02. Patrice Baumel – Glutes

03. Fideles – The Border

04. Gaiser – On The Way

05. Aubrey – Clock Funk

06. Slam – Clap Your Hands

07. Electric Rescue – Forwer

08. ROD – Hor

09. Secret Cinema & Egbert – Maximaal

10. Peder Mannerfelt & Hodge – All My Love

11. Rico Puestel – Carave

12. Barnt – If She Says She Is A Healer, She Is A Healer

13. Inigo Kennedy – Voyager

14. Paul Nazca – Memory