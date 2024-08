Tale Of Us será el encargado de mezclar el fabric 97

Buenas noticias para todos los seguidores de Carmine Conte y Matteo Milleri, el dúo mejor conocido como Tale Of Us. Los italianos serán los encargados de mezclar la próximo entrega del compilado fabric, el número 97, agendado para ser lanzado el 16 de febrero de 2018. Este se convierte en el segundo CD-mix oficial del dúo luego de su Renaissance: The Mix Collection de 2013.

La compilación estará compuesta por 20 tracks, de los cuales destacan nombres de productores como Recondite, Agents Of Time, Efdemin y los venezolanos Fur Coat. Asimismo, el propio Tale Of Us ha contribuido con un track inédito titulado «Error Error».

Videos by VICE

A continuación los dejamos con el arte oficial y el tracklist del fabric 97.

Tracklist:

1. Tom Flynn – Cup Of Joe

2. Recondite – Saudade

3. Trikk – Metala

4. Agents Of Time – Ness

5. Mind Against & Aether – Covenant

6. Pisetzky – Bawas

7. Efdemin – There Will Be Singing (DJ Koze Remix)

8. Reference – Ghetto Nebula

9. Mario Canal – Faint Light

10. Fideles – Resonant

11. Patrice Bäumel – The Hatchet

12. Mathame – Lifetime

13. Denis Horvat – 4th Wall

14. Brian Cid – Plot Thickens

15. Fur Coat – Spiral

16. Adana Twins – Sequenze 01

17. Soulholic & 7Options – Memorial Day

18. Kevin De Vries – Path To Immortality

19. Tale Of Us – Error Error

20. Adriatique – Project Galaxus