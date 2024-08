The xx lanza ‘We See You’, un pequeño filme que retrata la conexión del trío con sus fans

The xx ha sorprendido a todos con el lanzamiento de un pequeño documental en el que retratan la fuerte conexión que sostienen con sus seguidores a lo largo del planeta. Titulado We See You, el video deja ver intimidades del trío durante su tour ‘I See You’ en Berlín, incluyendo además entrevistas, presentaciones y testimonios de varios de sus fanáticos.

We See You es tan solo la primera entrega de una serie de videos con los que The xx buscará contar las historias detrás de sus giras. Ya puedes mirarlo a continuación.