Thump Mix: Tiempos difíciles exigen danzas furiosas de San Ignacio

Mientras tú lees esto, en este país el dólar sube sin control desde hace dos meses y eso, al menos en Argentina, sólo puede significar una cosa: mejor vas pensando qué comida suprimir, amigo. O también otra: que hay que bailar para que la malaria no se lleve puesta tu alegría de vivir. Y para eso San Ignacio es mandado hacer. Aquí casi una hora de salud mental en formato mixtape-latinoamericanista-urbano-folklorico anti fondo monetario internacional. ¡Disfruten! Y voten bien, por Dios santo.

El DJ explica: “La idea surgió a partir de una fiesta barrial de bs as, la Noche Tropical de La Boca, en la que suenan ritmos latinoamericanos sin orden y sin demasiada elegancia… Quise hacer una selección de cosas que suenan ahí, en particular de cosas producidas o editadas por artistas latinoamericanos. Hay muchos músicos y sellos presentes: Fértil Discos, Unsbeat, Subklub, ZZK Records, Solta, Guaracha, Kumbale, Naafi, Folclore.

Y también hay algunos fragmentos casi-literarios, de los que suelo usar en sets. Al inicio hay un audio de la radio La Colifata, [la radio de los pacientes del Hospital de Salud Mental Borda] y la voz de una activista brasilera del documental Rúas em Transe, de Rafael Rodrigues, que muestra las escenas alternativas y callejeras de Brasil. Más sobre el final hay una aparición de la poeta Susy Shock, que es muy mágica y me parece siempre hermosa para intercalar con la música y el baile.”

https://soundcloud.com/sleepingnacho/tiempos-dificiles-exigen-danzas-furiosas/s-3sdNL

NOTA: San Ignacio se presentará el 2 de febrero en el Fertilindo VI, en General Roca, RÍo Negro.

Tracklist:



Radio La Colifata, año 1996

San Ignacio & Vo La – VHS

Matt-D & Wendell Silva – Sarrada Vibrante

Alfonso Luna – Virgen Lacrimosa

Rogelio Huerta – Yemaya

Two KPZ – Nos taca

HSSN – As novinha me falo

Carlos ft Bad$ista – 4u

Lechuga Zafiro – Isla de Flores (Rafael Aragón rmx)

Tropikore – Changarro

Schlachtofbronx – One Hand (The Peronists rmx)

Meneo – Margarita

San Ignacio – Lo único que hay

Mitú – Fiebre

Elysia Crampton ft. Chino Amobi – Dummy Track (LAO HA)

Dinamarca & KABLAM – Gos

The Peronists – Feria de los Jueves en Lules

Tribilin Sound – Barrancore

Susy Shock, Monstruo Mío

Conéctate con San Ignacio en: Facebook // Soundcloud.