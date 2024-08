AAAA: Producción, antes y después de la crítica

Gabo Barranco, productor con base en la Ciudad de México, es conocido en la música electrónica por sus creaciones distorsionadas de techno, acid house y ambient. AAAA ha formado parte de festivales y fiestas de renombre como Mutek MX, Boiler Room, Festival Nrmal en Costa Rica entre otros, además ha compartido escenario con artistas como Vía app, Bookworms, The Field, Tin Man, NGLY y Lawrence, por mencionar algunos. A días de haber presentado su nuevo material JAZZ D bajo el sello Omnidisc, liderado por Danny Daze, Gabo nos cuenta un poco de lo que hay antes y después de la producción.

Thump en Español: ¿Qué tanto influye la crítica en la creación?

AAAA: Influye bastante, pero considero que es importante para las personas que producen no pensar tanto en eso, ni en lo que piensen los demás, quizá es importante después para una retroalimentación, pero para el proceso creativo no es relevante.

¿El material que realizas va dirigido a algún público en específico?

No considero crear para alguien en especial, aunque tampoco sé si hago música para mí, sólo lo hago, como un impulso. Puede ser cuestión de formato, hay ocasiones en las que la música va dirigida hacia cierto contexto, entonces ahí sí piensas en el público, o si estás creando algo para que cierto DJ lo toque, piensas a quién va dirigido, piensas en alguna fórmula, o más bien en el contexto, y aún en ese contexto habrá muchas personas a las que pueda o no gustarle.

¿Consideras que la música necesita un validador?

La música se valida por sí misma. No existe un validador como tal, a mi me gusta pensar que las disqueras son una especie de filtro, no son validadores pero es una manera de apostar por la música y probarla. Como productor es interesante poner a prueba tu música fuera de tu circulo de amigos.

¿Qué disquera o sellos consideras de calidad?

Van cambiando, a veces las disqueras son muy buenas por algunos años y después de un tiempo ya no son lo que eran antes, se perfilan hacia un estilo en particular o van mutando. Cuando era más joven seguía mucho a WARP y Border Community, pero creo que lo más importante es quien lleva el sello, generalmente son los artistas y te inclinas por el gusto de ese individuo.

¿Crees que la música tiene vigencia?

No me gusta pensar en eso, porque eso significaría pensar en moda o en tendencias, la vigencia depende más del estilo, de quien lo produjo, cuando lo hizo, etc.

¿Para producir es necesario estudiar?

No, alguien que hace música no debe forzosamente saber de música, creo que lo único que debe tener es algo que decir y saber cómo hacerlo.

¿Te ha afectado algún comentario sobre tu trabajo que haya hecho que cambies algo en tu manera de producir?

No, pero sí hay ciertos adjetivos que se han utilizado sobre mi música que pueden afectar, aunque es importante no dejar que se introduzcan en tu producción. Han dicho que ciertos sonidos tienen algún color, pero es probable que esas personas no sepan realmente a qué se refieren.

¿Si el material es exitoso es sinónimo de que está bien hecho?

Ahí podemos decir que el público quizá funge como validador. Hay música muy popular, pero el número de gente no es sinónimo de algo bueno. No conozco a nadie que pueda señalar algo y sea oro. Aunque si voy a escuchar la opinión de alguien, escucharía la de una persona que hace música, más que la de alguien que no.

¿Cómo es tu proceso de creación?

Siempre es diferente, a veces sólo me siento, conecto algunos sintetizadores, un secuenciador y jameo, si sale algo que me guste trabajo sobre eso, se convierte en una maqueta. Otras veces grabo algo, lo meto a la compu y lo deshago, siempre es diferente. Me pasa mucho que trato de hacer algo, quiero darle una dirección, digamos techno duro y sale otra cosa, como trap. Las herramientas son muy importantes, eliges una y cambia todo el proceso de trabajo, es divertido.

¿En qué momento sabes que estás satisfecho con tu producción?

Nunca estoy satisfecho, siempre escucho mi música y pienso que pude hacer algo mejor, que le falta algo. Considero que también es importante no estar conforme con tu música, nunca quedas conforme y eso te impulsa a crear más. Hay que seguir corazonadas.

Puede existir una mezcla perfecta pero sin vida, es algo que no está diciendo nada. Siempre pienso en la música de Elliott Smith cuando grababa en casette, todo está hecho con un micrófono y su voz, no hay nada más, y su música es genial, o pienso en John Frusciante en su etapa de heroína, cuando sólo utilizaba una casetera y su voz, y comparas esa música con alguna que tenga mucha producción y quizá no es tan buena.

¿Live o dj set?

Quizá en ninguno de los dos sea bueno, pero depende de la fiesta, me divierte más hacer dj set, no lo veo como algo tan estricto. El año pasado en Nueva York estaba en una fiesta y había un cuate que conectaba cables, empezó a poner rolas y yo conecté la 303 y la 909, y empezamos a tocar, nunca hablamos, puso tracks de house mientras yo tocaba encima de eso, fueron como 2 horas, fue muy divertido. Un live es más personal.

¿Crees que conlleva más trabajo un live que un dj set?

Claro, se que hay puristas que van a decir que el dj set es un arte, mezclar y los tracks, pero técnicamente, elegir los aparatos, las tonalidades, frecuencias, aunque pueden haber muchos lives con compu, es más complejo, y requiere más tiempo que un dj set.

¿Cuando presentas tu live, lo tienes preparado o te gusta improvisar?

Trabajo con un esqueleto, tengo una idea estructurada y de ahí pienso en las posibilidades, también puedo salirme de esa idea si quiero algo más intenso o ruidoso, no sé si tenga que ver con como me siento, o con la gente, aunque nunca veo al público.

¿Crees que las máquinas son imprescindibles para producir?

No, puedes usar lo que sea, si eres capaz de manipular el sonido da igual como lo haces, aunque es muy satisfactorio llegar a tu estudio y ver todos esos aparatos juntos, le tomas cariño a ciertas máquinas.

¿Para tu nuevo material en Omnidisc usaste algo en particular?

Un filtro nuevo, el favorito por ahora es un Sherman filter bank, ese filtro lo usé para colorear todo en el EP, tiene mucha distorsión, puede parecer que pasa por cinta de cassette, es sucio pero no destructivo. También use un pedal Echo Dream de db audio.

¿Qué es lo más arriesgado que has hecho en cuanto a producción?

Cosas que no sabía, por ejemplo, en Montreal conocí a un compositor que trabaja con procesos digitales, él hace música para cine y hace ambient, me mostró como se hacía y ahora estoy en el proceso de utilizarlo, jamás pensé hacerlo porque no tenía idea de cómo.

¿A qué géneros no le entrarías?

No sé si se trate de género, pero no me interesan los sonidos populares, no me siento influenciado por música que puedo encontrar fácilmente, no me divierte.

¿Qué actos en vivo te resultan interesantes?

John Heckle, Nihilnimal, y Lorenzo Senni. Clark es mi productor favorito.