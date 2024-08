Radio Alternativa: Reflejo sobre negro, selección musical elegante

Jóvenes entusiastas del sonido fino.

Alonso Salamanca y Allan Vizzuett son dos jóvenes de 22 años. Ambos productores y DJs, están encargados del programa radiofónico Reflejo sobre negro, cuya temática central es compartir canciones a manera de «mix» en directo durante una hora a través de la estación universitaria Ibero 909.9, la cual transmite esta selección por frecuencia modulada los martes a la 1 am; momento donde el techno, house, jazz, funk y la experimentación ambiental cuasi-meditativa toman la cabina. Para mostrar de lo que estamos hablando, nos mandaron un mix en exclusiva:

Alonso cursa la carrera de Comunicación en dicha universidad, donde es voluntario en la radio desde que comenzó a estudiar ahí, apróximadamente hace 4 años. Por su parte, Allan estudió algo de Comunicación e Ingeniería en Sonido, disciplinas que ahora ejerce en el mundo laboral.

Comenzaron a coleccionar música hace algunos años en su formato favorito: el físico, principalmente en vinilo. Creen firmemente en la preservación y difusión del material sonoro, paralelo al archivo digital. Como muchas personas metidas en este rubro, se conocieron primero por Internet, donde intercambiaron sus sonidos y perspectivas al punto de materializar la idea del proyecto radiofónico, para llevar lo que les gusta y divierte a más personas. Allan nos dice al respecto:

«Hasta el momento, el disco de vinilo ha sido nuestro formato predilecto para el programa; cada lunes-martes llevamos nuestras tornamesas y mixer a la cabina para 1 hora de música continua. Nos gusta e interesa mucho tener invitados, y aunque la idea inicial del programa es un mix con vinilos (porque es el equipo con el que contamos), no es restrictivo. Ha habido transmisiones vía caset, computadora, CD, y teléfono móvil. S/O Avocados, Fuerza Bruta, Turning Torso, OM Beach, Jorge Bobadilla, Dj Fiasco y Virgin Birth«.

Su transmisión comenzó el 20 de marzo de 2017 y sonó música de Méndez Trio, Javier Bergia, Terre Thaemlitz, Aquarian Foundation y más, sonidos para entregarse a la contemplación y/o al baile por la madrugada.

Alonso nos comenta: «Reflejo Sobre Negro fue mi primer propuesta de programa, y decidí involucrar a Allan para llevar a cabo la idea que teníamos, la cual se había transformado a raíz de escuchar diversas propuestas radiofónicas o proyectos de difusión sonora como pueden ser Boiler Room, Berlin Community Radio o podcasts independientes en SoundCloud y Mixcloud. El formato del mix se convirtió en uno que intercambiamos muy seguido y de esta forma se congenió un proyecto al que le hemos dado forma desde su inicio en marzo«.

Otro dato interesante y de suma importancia, los dos jóvenes en cuestión tienen un trasfondo musical amplio y ambos tienen proyectos sonoros bastante interesantes. Allan produce música electrónica bajo el seudónimo COR.S junto con DJ Kitsu : «Nos interesa fundir nuestras imágenes musicales en formato set o jam, como meditaciones sonoras, a veces compartidas y otras personales«. Han publicado música con Snu, Σшρτγ, Go! Finger, Where To Now?. Próximamente publicarán un par de mixes en caset, bajo el sello australiano 3BS Records.

También está Azúcar y Agua, su proyecto de improvisaciones «extendidas e intermitentes» con Turning Torso. Checa esta finura que publicaron vía Snu. Recientemente realizó la edición de audio de «Wind Shaped Rocks», película de Eduardo Makoszay, junto con Gazrapse y Turning Torso, la cual se estrenará a finales de octubre en el Jihlava International Documentary Film Festival, hasta la República Checa. Ocasionalmente comparte música en «público y privado» como YZZYV.

Con otro de sus proyectos, Fuerza Bruta, hace sets de casetes, discos y mucha distorsión en compañía de Avocados y BYEYB, este último es el seudónimo que utiliza su amigo Alonso cuando se dispone a la producción y al mixing.

Por otra parte, Alonso es bajista de una banda de noise rock llama El Shirota y por si fuera poco, realizó la musicalización del cortometraje Microcastillo (2016) de Alejandra Villalba García, el cual fue seleccionado para la catorceava edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Por ahí está involucrado en Días Feriados, una disquera que próximamente verá la luz.

Alonso y Allan seguirán transmitiendo Reflejo sobre negro con la intención de continuar modificando el espacio e invitar a más personas a compartir sus sonidos favoritos. Seguirán tocando sets en vivo juntos y por separado, buscando materializar la idea del programa en otros espacios, realizando eventos y colaborando con sus amigos (S/O Wik).

No te pierdas la transmisión de estos muchachos rifados los martes de 1 a 2 am por Ibero 90.9 FM y no dejes de seguirlos en Facebook.

Ambos harán un DJ Set el 20 de octubre en el evento de Dimension: Journey Home junto a Amauri de Melodykrafter y DJ Knife, por si pueden darse una vuelta para la muestra en vivo.

Conéctate con Reflejo Sobre Negro en: Facebook // Mixcloud.