Eris Drew: Mi selección musical se enfoca en llevar a los asistentes a un estado extático

El día de muertos está a la vuelta de la esquina, los chicos de Pervert y Dance Your Name unen esfuerzos para traerles el HalloVvvVeen más espeluznante con una invitada muy especial: Eris Drew llega directamente desde Chicago. La DJ especialista en las tornamesas es una fusión continua de ritmos inspirados en eventos reales y surreales que ocurrieron en Detroit, proclamando los sonidos eclécticos que combinan la música disco con el house, denotando tintes ácidos en sus influencias.

La residente del Smartbar y cofundadora de Hugo Ball (una de las fiestas más interesantes en el continente americano), viene dispuesta a abrir las puertas del más allá. Antes del aquelarre, nos sentamos a platicar un poco con ella para que nos cuente un poco acerca de ella:

Thump en Español: Hola Eris, ¿cómo estás? Veo que has estado tocando mucho últimamente.

Me siento muy bien. Estoy cansada, pero a la vez llena de energía, toqué un set muy largo este fin de semana para una fiesta queer experimental en Milwaukee, se llama Precognition.

Actualmente hay muchas fiestas y DJs queer muy interesantes, ¿cómo te sientes con respecto a este reciente cambio en la música dance? Soy una mujer trans y he sido DJ en Chicago desde 1994. Hice mi transición hace tres años, así que ya te imaginarás. Para mí, este cambio en la escena se trata de reconocer a la gente y difundir eventos que han estado ocurriendo bajo el radar. Existe muchísima gente en el mundo de la música dance que se identifica fuera de las normas de género y ése ha sido el caso desde los tiempos de la música disco. Aún así, la visibilidad para la gente queer que no fueran hombres cisgénero, ha sido muy reducida. Desde esa óptica, estamos en una época muy emocionante y de fortalecimiento para muchos grupos queer que han sido marginados en el mundo del techno durante mucho tiempo.

El movimiento de la música House inició en Chicago con DJs y fiestas queer, las cuales fueron sumamente innovadoras y atrevidas en su momento, con un legado que se encuentra vigente. Sin embargo, siendo honesto, me parece que el involucramiento masculino heteronormado convirtió a la música house en algo muy aburrido. ¿Crees que por fin la gente queer está recuperando el dominio de lo que originalmente era suyo? Siempre me he sentido excluida, creo que como una mujer trans, probablemente siempre me hubiera sentido así dentro de la escena de la música dance en EEUU. Existen muy pocas mujeres trans reconocidas como artistas en la historia de la música dance. Claro, bailábamos en the Loft en los 70s, y hemos buscado refugio en esta escena durante décadas. La música nos atrae por sí misma e interactúa con nuestra identidad de género de formas muy únicas; por ejemplo: ¿un DJ sólo toca música con voces de hombres? Claro que no, las voces de las mujeres también forman parte de tu música, lo mismo ocurre con el sampleo; las bandas nunca experimentan algo así. Siento que finalmente ha llegado el reconocimiento, este tipo de música siempre ha estado conectada de forma muy arraigada con las vidas y expresión de gente trans, incluyendo personas trans masculinas. Así que yo diría que sí.





En el pasado has hablado acerca del poder curativo de la música dance. ¿Nos puedes decir un poco acerca de lo que haces detrás de las tornamesas y cómo invocas o haces uso de ese poder?

Antes de iniciar mi transición, las únicas ocasiones en que sentía una conexión con mi cuerpo fue cuando salía a bailar. Me sentía conmigo misma en los raves de bodega y llevaba eso conmigo a casa. Después de muchos años, seguí bailando con esta música y coleccionándola, porque era como medicina para mí. Creo que la mayoría de la gente está enferma en esta sociedad moderna porque nuestra cultura está enferma. Nuestra relación con la naturaleza ha sido cortada de muchas formas. Los modelos que nos definen son obsoletos. El techno se ha convertido en la voz de las máquinas, pero nosotros creamos esas máquinas. La escena techno actualmente revive los rituales de baile arcaicos. Para cualquier persona que se sienta desconectada de su propio cuerpo, su género, su papel en la sociedad (cualquiera que éste sea), el baile y el ritmo generalmente los colocan en su estado más natural. Por este motivo, la figura del chamán utiliza el baile como parte de sus rituales. Mi selección musical se enfoca completamente en llevar a los asistentes a un estado extático de emociones y percepciones enervadas. Lo realizo al enfocarme no sólo en un género, sino en emociones y ritmos. Algunos de los discos que toco han estado a mi lado por más de 24 años, cuando los toco para el público, creo que pueden sentir esa energía, tal vez incluso liberarla. Intento compartir mi amor por la música cuando mezclo, me gusta entregarme por completo cuando bailo, sin ninguna forma de ego, para llegar a un estado alterado. Quiero que la gente me acompañe a ese lugar, a ese estado.

¿Dónde aprendiste a mezclar tan bien?

Aprendí por mí misma y me tomó mucho tiempo llegar al punto en el que me encuentro actualmente. Nunca podría haber desarrollado mi estilo sin las experiencias que viví en Chicago durante los noventas. Los hombres no querían enseñarme, pero eso no me detuvo, los observaba y tomaba notas mentales. En esa época, el tío de cualquiera en la cuadra o tu mejor amigo presumían de ser los mejores DJs, había una cultura de mezclar muy desarrollada, pero a su vez, extramente competitiva, incluso hostil en algunas ocasiones. Como en muchos otros casos, tengo que aceptar esta contradicción, porque me ayudo a ser quien soy actualmente. También debo añadir que hubo algunas personas muy talentosas que me ayudaron, tal como Justin Long. Pero no fueron muchas, ciertamente no éramos un grupo. En parte, mi aislamiento es el motivo por el cual toco música que otra gente de Chicago no tocaría, además de manipularla en formas poco convencionales.

Halloween es una festividad muy importante en DYN porque se ha convertido en una tradición para nosotros. Es una fecha muy curiosa porque es una de las formas de travestismo más antiguas que existen, aquí en México también tiene un significado muy profundo como el día de muertos, ¿también te gusta Halloween? ¿ya sabes de qué te vas a disfrazar?

Me encanta Halloween, toqué en el de Black Mass el fin de semana pasado. Creo que los disfraces se tratan de revelarnos como somos, a través de la idea de ser «otros». Antes de mi transición, Halloween era la única fecha en la que podía usar ropa en público que me hiciera sentir bien. Son recuerdos muy interesantes … Este año seré una diosa resucitada de la naturaleza.

