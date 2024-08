Hablamos con Kaleema sobre su nuevo EP de remixes en Frente Bolivarista

La última aparición de entre las selvas del folklore electrónico viene desde la ciudad más Europea de América Latina, o al menos eso creen sus habitantes: Buenos Aires. Recostada en el margen sur del río más ancho del mundo, de frente al Uruguay y plena de influencias de todo el globo, Buenos Aires produce artistas electrónicos que nada tardan en saltar a los escenarios del resto del continente y el mundo. Y Kaleema, alias de Heidi Lewandowski, tiene vuelo de sobra para hacerlo.

Tras lanzar Nómada, su LP debut a través de Tropical Twista Records, Kaleema se sumó a las filas de Frente Bolivarista, sello que acaba de publicarle un EP de remixes a cargo de nombres como Chancha Vía Circuito, Uji, El Buho y SidiRum. Porque para acercarse plenamente a la musicalidad de un artista, ¿qué mejor que hacerlo a través de la mirada y el tacto de sus pares?

Videos by VICE

Charlamos con Heidi sobre Nómada, sus remixes y el cómo leer la naturaleza en beats. Entremedio, El Búho y SidiRum nos cuentan cómo fue esa mezcla de follajes.

Thump en Español: ¿Cuáles fueron las grandes ideas y los grandes objetivos de Nómada?Kaleema: Creo que el proceso compositivo del disco se dio de manera muy intuitiva y no hubo estructuras o ideas prediseñadas a la hora de componer. Surgió como una necesidad de experimentar y atreverme a jugar con la música, de crear algo propio sin prejuicios y sin ataduras. Nómada surgió como un espacio de libertad donde pude encontrar mi propio lenguaje musical y conocerme a mí misma también.

Antes de comenzar a producir el disco había estando tocando en orquestas y estudiando en el conservatorio, básicamente teniendo una vida musical académica (con el violín y piano) que no me dejaba mucho espacio para conectarme de manera lúdica con la música ni con los instrumentos, vivía concentrada en las partituras y pasando horas estudiando y practicando.

El Búho: Me encantó el uso que le da Kaleema a sus vocales y también su producción: un sonido muy orgánico y natural que encajó perfecto con mi estilo. Amo cortar y jugar con las voces y había tanto buen material para este remix que se me hizo bastante fácil encontrar la inspiración. ¡El álbum y estos remixes son increíbles y necesitamos más mujeres en la escena!

Dentro del panorama de productores y DJ de folklore digital, ¿qué rasgos propios pensás que te caracterizan?

Kaleema: Creo que cada productor y compositor tiene su propia búsqueda y lenguaje y también una manera muy personal de acercarse a la música. En algún punto siento que vengo de hacer el proceso inverso que la mayoría: en el recorrido musical lo último que incorporé fueron las herramientas digitales (que me costaron bastante, a decir verdad), pero mi background es más amplio. Desde los 14 años que toco violín, estudié improvisación en jazz, actualmente sigo estudiando composición y piano con Diego Schissi (después de estudiar 4 años con la maestra Mónica Cosachov), amo componer en piano y tocar obras clásicas y contemporáneas también, ese es el material que me nutre para producir. Kaleema es una de mis facetas en la música, pero detrás de de eso hay mucho más que quiero seguir explorando.

SidiRum: Lo que más me llega del track que elegí para remixar son los sonidos de madera y chapas que son más autóctonos y tiene que ver con los lenguajes que manejo. También las armonías: las melodías y los acordes de sus temas. A Kaleema la conozco desde que estábamos gestando nuestros proyectos y un poco compartimos camino e inspiraciones. Entonces me fue fácil desarmar lo original sumarle cosas propias y generar algo que tenga un sentido similar, donde ambos lenguajes conviven.



¿Qué colores o puntos de vista estéticos te parece que han sumado los productores que remixaron tu disco? ¿Cómo has visto tu música después del filtro de Frente Bolivarista?

Kaleema: Lo más interesante de los remixes es que uno se sorprende al encontrarse con su propia música interpretada por otro, por una forma muy distinta de usar los diferentes recursos tímbricos, melódicos y rítmicos.

Me encanta que los cuatro tracks sean muy diferentes a las canciones originales. El remix de El Búho me fascina porque tomó las voces y construyó un universo muy mágico a partir de eso, con cuerdas y beats muy viajeros; Chancha por su lado hizo un remix muy poderoso y profundo y le sumó melodías, percusiones y contrapuntos que no se me hubieran ocurrido que pudieran quedar tan increíbles en el track. Sidirum y Uji hicieron una reversión muy a su manera también y me gustó muchísimo escuchar versiones más electrónicas de las canciones originales.