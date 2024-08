Premiere: Paul Marmota es un abanico de sonidos electrónicos latinos

Nacido en Chile, Paul Marmota hace música de club verdaderamente global. Comenzó a producir a los 17 años usando FruityLoops para construir sus primeros ritmos mientras vivía en las afueras rurales de los suburbios de Santiago con sus abuelos. Desde entonces, la música de Paul Marmota es un abanico de sonidos electrónicos latinos y occidentales, refractada a través de una lente de ciencia ficción que es imposible adjudicar a algún período de tiempo.

A menudo, optando por un enfoque más minimalista, la música de Paul Marmota se caracteriza por melodías vívidas salpicadas de percusiones. Su música constantemente se apropia de los sonidos y muestras latinas tradicionales para adaptarse a un contexto de club global.

Videos by VICE

Aquí la exclusiva del nuevo material de Paul Marmota:



Conversamos con él antes de su presentación en el tercer aniversario de CyberWitches en la CDMX:

Thump en Español: ¿Cuándo y cómo fue tu primer acercamiento a la música electrónica?

Paul Marmota: Desde que me acuerdo iba de vacaciones a Costa Azul en el verano. Tengo un amigo que tocaba en la disco del barrio, en su casa tenía unos Denon y me la pasaba tratando de mezclar. Después tuve mi primera computadora y empecé hacer música con frutyloop, con eso comencé a colaborar con la escena en Chile y ya nunca me quité.

¿Qué estás haciendo actualmente?

Siempre estoy en el estudio tirando ruido, pero ahora estoy colaborando mucho con gente que canta y haciendo muchos instrumentales para ellos. Mi mayor enfoque ahora es terminar todo lo que grabé en España, proyecto que empecé en mi tour del mes pasado. Tuve la suerte de estar tres semanas en Barcelona y compartir estudio con Khaled, BadGyal, EL MINi, Kaidy Cain, La Favi, y MC Buseta.

¿Qué viene próximamente?

Vienen muchas cosas, pero hay un par que ya esta en camino. Lo primero sale el 20 de octubre y es mi primer álbum. Se llama Adaptación y acá pueden pedir el pre-order. Va a salir por Lit City Trax, sello con un catálogo que me emociona mucho ser parte de el.

Este álbum tiene tracks que tengo guardados hace años y que hice con equipos de segunda mano que encontré en el centro. También tiene otras canciones nuevas echas con software. Son tracks más personales que ocupo mucho para mezclar en mis DJ sets, transmiten muchas historias y emociones.



El segundo es un mixtape con todo lo que trabajamos en Barcelona este último mes, más un par de tracks que estoy trabajando con Yung Beef y Faberoa. Esto va a salir por la Vendicion a fin de año o a comienzos de 2018.

¿De qué me estoy perdiendo en la escena electrónica latinoamericana?

Les puedo recomendar a Lluvia Ácida, Defensa, Yankin, El Menor Menor, Zutzut y a Byano DJ.

¿Algo que agregar?

Les dejo 100 descargas gratis de esta nueva canción que se llama «Reflejo».

Tenemos entradas para asistir al tercer aniversario de Cyberwitches. Si quieres ir participa en la siguiente dinámica:

1. Inscríbete a nuestro newsletter.

2. Menciona el lineup completo del tercer aniversario de CyberWitches.

3. Envía la respuesta completa a thumpmexico@vice.com, el correo debe incluir tu nombre y como asunto: «Thump en Español me lleva a CyberWitches».

Recuerda que debes formar parte de nuestra comunidad en Facebook y Twitter para hacer válida tu participación.

Conéctate con Paul Marmota en: Facebook // SoundCloud.

Conéctate con CyberWitches en: Facebook.