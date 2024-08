Exclusiva: El vocalista de Hocico nos lleva a una introspección existencial con su nuevo cortometraje

La sonrisas del Diablo es un cortometraje experimental dirigido por el cineasta independiente Ricardo Soto, que surgió de una forma muy libre tras una informal comida en Berlín con Erk Aicrag (Vocal de Hocico & Rabia Sorda). Erk, es un ícono en la escena underground desde hace más de 20 años, ha influenciado a varias generaciones con su radical propuesta musical y creado un oscuro legado que le ha valido reconocimiento mundial.

La experiencia de vivir suele ser muy complicada, pero siempre puede percibirse placentera, dependiendo de las decisiones que se tomen y de la actitud con la que se reciban las consecuencias de éstas. Sobre todo la vida moderna en la urbe, ayuda a cultivar los demonios personales, pero hay veces en que la estética y carácter de estos escenarios, pueden ser también detonadores de importantes momentos de reflexión. Y es así que en este cortometraje, Las Sonrisas del Diablo, Ricardo Soto nos lleva a través de un breve viaje por instantes de paz e introspección, sobre lo magnífica, inesperada y a veces enredada, que es la existencia.

Los creadores de Las Sonrisas del Diablo nos platicaron acerca de la experiencia y los inicios de esta idea:



Ricardo: «Desde hace algunos años somos buenos amigos y hemos colaborado anteriormente. Platicando con Erk, decidimos juntos llevar a cabo este proyecto sin preocuparnos tanto por darle un rumbo específico en su narrativa, sólo nos centrarnos en indagar sobre sus obsesiones y la figura de su alter ego, el Diablo.



Grabé con él diversos aspectos y un par de entrevistas durante tres días en Berlín,Leipzig y su estudio, posteriormente escribió unas poesías y creó una serie de tracks atmosféricos específicos para el diseño sonoro de este corto. Desde que lo conozco, ha tenido siempre la inquietud de seguir expresando por diversos medios sus demonios, este proyecto fue el pretexto perfecto para vislumbrar esa máscara demoniaca que porta y conocer un poco del individuo que habita debajo de ella.



Como cineasta me he interesado en explorar lo que se mantiene al margen, hacer «Las Sonrisas del Diablo» fue una experiencia libre y espontánea que muestra un lado no muy conocido de una de las leyendas de la electrónica subterránea. Este corto tuvo su premier en el XX Festival Internacional de Cine de Guanajuato y se presentará a finales de noviembre en el Festival de Cine Black Canvas en la Ciudad de México. Tras ésta experiencia de haber realizado este proyecto junto a Erk, ambos decidimos empezar próximamente un documental que girará en torno a los significados de la muerte, es un tema que nos obsesiona y sabemos que a todo mundo atañe«.



Erk: «En un día caluroso del verano de 2016, un reencuentro entre Ricardo y yo en la ciudad de Berlin, marcó el inicio a este proyecto con el objetivo de retratar al ser que los ojos y la cámara ven, al ser que habita dentro de mi. Mientras degustábamos comida alemana y buen café, Ricardo me planteó la idea de hacer un corto que saliera de cualquier formato pre-establecido centrándolo en mi y mi personaje, después de una larga charla quedó muy claro lo que queríamos hacer.



Nosotros ya habíamos colaborado en varios proyectos anteriormente y ya existía una complicidad creativa para este proyecto. Así, él logró retratar de forma refinada al ser consciente y al subconsciente, al hombre de carne y hueso, así como al fantasma o al ser que camina escondiéndose bajo la piel. Mi gusto por escribir poesía, que hasta hace poco era solo un monólogo interno, logró encontrar una salida dentro de este proyecto y hacer música específicamente para ésta obra fue una experiencia liberadora. Tengo un gran respeto por el talento de Ricardo con quien hay una comunicación artística y creativa muy estrecha. En estos momentos, estamos trabajando a en varios proyectos mutuos, en especial estamos ya teniendo avances en un proyecto para explorar la relación de varias culturas con el concepto de la muerte a través de experiencias compartidas por personas en varias partes del mundo»

https://vimeo.com/240081332



Producción – Alemania, México

Año de producción – 2017

Compañía productora – Migala Films

Agradecimiento especial a: «Residencia Artística Guanajuato-Berlin 24/7» del GIFF.

Director – Ricardo Soto

Cast – Erk Aicrag

Música Original – Erk Aicrag

Lyrics – Erk Aicrag

Productor – Ricardo Soto

Fotógrafo – Ricardo Soto

Diseño póster – Jorge Serrano

Subtitulaje – Mike Silva

Editor – Ricardo Soto

Corrección de Color – Isis Puente