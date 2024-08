Guía de supervivencia para la primera edición de ULTRA México

Después de cientos de miles de plegarias y algunos planes fallidos de marchas para pedirlo, México volvió a caer en las garras del EDM para albergar a uno de los eventos internacionales más importantes de música electrónica. El Ultra México ya está a la vuelta de la esquina y hay ciertas reglas de oro que debes seguir para estar preparado y disfrutar este macro festival al cien por ciento.

Sobrevive a la primera edición en su versión mexicana con nuestras sugerencias.

Antes de salir

Antes de dirigirte a esta misión, haznos el favor de asomarte por la ventana y checar el clima para llevar la ropa adecuada. Recuerda que en Toluca cuando cae la noche es sinónimo al Himalaya, así que mejor empaca una chamarra, lleva tu impermeable y botas de lluvia. Si el sol esta potente, utiliza gorras, lentes y ponte bloqueador para evitar insolaciones. Procura llevar tenis o zapatos cómodos para que puedas bailar a gusto y hasta que el cuerpo aguante. No olvides los disfraces, el maquillaje, el brillo y todo eso que caracteriza a los eventos de este tipo.



No dejes tu identificación bajo ninguna excusa, es primordial para demostrar tu mayoría de edad y poder comprar alcohol. Y hablando de comprar, ponte abusado porque el ULTRA México usará un sistema cashless para todas las compras dentro del festival, donde deberás agregar fondos a la tarjeta designada y será la única forma de pago valida durante el evento.



Tip: En la página oficial del ULTRA te explican cómo obtener un cupón de $100 de regalo al momento de abonar. De nada.

Es importante que ubiques los puntos clave, como las entradas de acceso y estacionamientos. Lo recomendable es que se junten entre varios en un solo coche o utilicen los shuttles disponibles para reducir el tráfico y los costos. Antes de intentar meter tu cámara, tu selfie stick, tus sustancias mágicas y todas esas cosas que parecen necesarias en tu mochila, busca en la página oficial los objetos que son permitidos al ingresar y evita que terminen en la basura.

Por amor a los dioses ravers, no olvides tus boletos. El venue está bastante retirado para regresar por un mini descuido.

Foto Via ULTRA Music Festival.

Dentro de ULTRA México

Mantente hidratado, y por hidratación hablamos de agua y no de alcohol. Ya sea rellenando tus envases o comprando botellas, el agua es la regla número uno para esta fiesta. Como recomendación, por cada cerveza, toma un vaso de agua y así evitarás convertirte en un meme por mala copa.



El disfrutar de un maratónico concierto de música electrónica implica desgaste físico. Date tiempos para descansar y comer, así tendrás energía para lo que resta del día. Por cierto, cuida tus pertenencias y siempre ponles un ojo encima, tu bolsa, tu cartera, pero en especial tu celular. Nunca faltan los aprovechados que sólo van en busca de su Navidad.



Nunca está de más ubicar los servicios médicos, por si ocurre cualquier situación de emergencia ya sabes dónde llegar. Planea los actos que verás y checa bien tu tiempo para que no se te pasen los DJs que quieres ver por andar comprando chelas. Utiliza el mapa oficial para familiarizarte con el lugar (donde están los baños, barras, salidas, puestos de comida) y explora todos los escenarios, no siempre el principal es el mejor. Hay mucha variedad de música para escoger y un sinfín de artistas dignos de verse.

Foto Via ULTRA Music Festival.

Salida

Planea con tiempo tu ruta de salida, así tu regreso a casa será más tranquilo después de tanta locura. Guarda dinero extra para el taxi de regreso y busca las rutas más favorecedoras para llegar sano y salvo a tu casa. Duerme lo más que puedas y prepárate para el día dos.

Este fin de semana será memorable, prepara lo necesario y mantente pendiente de las redes sociales del evento para cualquier duda e información. Si tienes alguna otra sugerencia, compártela en los comentarios. ¡Nos vemos en la pista!