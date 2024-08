House, techno y hip hop en un bosque de la CDMX

Sostuvimos una conversación por Skype con Baltra, el productor de lo-fi house que próximamente vendrá a presentarse dentro del marco del Fascinoma Music Weekend. El carácter desenfadado de Baltra salió a relucir y una vez más pareciera que Fascinoma se las apaña para invitar a puro buen tipo a ser parte de su line up.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFascinomamx%2Fvideos%2F1976844062532630%2F&show_text=0&width=560

Actualmente de gira y estacionado momentáneamente en Londres, Baltra tomó nuestra llamada en la misma computadora que usa para sus tocadas. Esto fue lo que nos contó:

Thump en Español: Somos muy fans de los cassettes, ¿por qué tomaste la decisión de grabar tu primer EP en cassette?

Baltra: Para mí en el tiempo que saqué mi primer cassette fue una cosa multifacética, uno: no tenía los fondos para imprimir mi propio vinilo, dos: era un poco impaciente así que no quería esperar a reunir los fondos o que un sello tomara el lanzamiento, no quería todo el asunto de agendarlo y la fecha de salida, tres: sí, hay algo encantador al respecto y el carácter tangible de los cassettes y es algo con lo que crecí, ese medio, ese formato y también, aunque me haya tomado mucho tiempo hacerlo todo yo mismo, lo disfruté mucho, me permitió realmente ponerle mi trabajo al medio y realmente dárselo al escucha también.

¿Hiciste todos los cassettes tú mismo?

Sí (risas), los hice yo, los grabé todos yo mismo. Muchas, muchas horas, pero valieron la pena.

El estéreo de mi familia, que sigo usando, te permite grabar en alta velocidad de cassette a cassette.

El mío también es así, tengo un Sony que encontré pero no usé el «high speed dubbing», me daba miedo que, no sé, no saliera bien. Los hice en tiempo real.

¿Encuentras que tu sonido funciona mejor en cassette? Hay géneros que se benefician del hiss de una cinta. ¿Encuentras que este hiss mejora tu sonido o te gusta más digital o en vinilo?

Ummm… Cada uno tiene sus características especiales que vienen con el medio, incluso después de la mezcla final, el proceso que conlleva cada track, a mí me gusta el sonido que tiene el cassette, el sonido del vinilo es especial también, pero hay algo acerca del cassette.

Es que el hiss del cassette y el del vinilo son diferentes, el hiss del vinilo es porque la aguja raspa los surcos y el de la cinta es porque las partículas metálicas del cassette no pueden capturar perfectamente toda la información que les estás dando y eso produce el hiss (el proceso se llama histéresis).

Creo que lo más bello son las imperfecciones, en todo tipo de arte creo que esto le añade al resultado final de una forma especial.

¿Por qué empezaste a hacer música? Siempre pregunto esto.

Fue un camino muy largo, un camino más lento para mí, siempre tuve un amor por la música; mi padre era un amante de la música, principalmente rock and roll viejito, así que fui introducido a eso principalmente. Tengo un hermano mayor y me introdujo a otros tipos de música, es 5 años más grande que yo. Sabía que amaba la música pero no sabía que iba a hacer esto, empecé a DJear como hobby y poco después empecé a incursionar en mis propias producciones… muchos tutoriales de YouTube, cometiendo errores, al principio tratas de emular a ciertas personas para llegar a donde quieres hasta llegar al punto en el que estás cómodo con cometer errores y conoces la «estructura» de ciertos estilos de música, que obviamente tarda mucho y puede que nunca seas un experto, pero una vez que empiezas por ahí las cosas comienzan a pasar realmente.

*entra mi gata maullando, nos da un ataque de risa a ambos*

Así que… ¿por qué escogiste el house como el estilo con el que ibas a trabajar?

Es raro, simplemente me habló, sé que es una respuesta cursi. No sé, hay una conexión que siento con el que es más fácil de describir a través de la música como una salida para mí, es una forma de comunicarme en una manera que es más honesta. Me gustan otras cosas como el hip hop, pero nunca he sentido el deseo de meterme en la esfera del hip hop. Tomo inspiración de tantos lugares y tantas experiencias de vida que realmente no puedo ubicar qué influencias son para cada track individualmente, pero creo que viene de un lugar más subconsciente.

Sí, hay algo que tiene el house que es eterno y universal.

Sí, no necesitas haber vivido en una cierta época o local para entenderlo y creo que esa es la belleza, trasciende todas las asociaciones culturales, si bien hay ciertos estilos que están ligados a ciertos lugares y yo creo que eso es bello también porque representa a esas culturas, pero creo que como un todo permite a la música hablar por sí misma y unir a todos sin importar de dónde son, es una conexión en un nivel no lingual, no sé si esté correcta esa palabra.

¿Cómo lograste tener el set up con el que tocas? He visto muchos videos y tengo mucha curiosidad de saber qué tanto tienes en tu mesa.

No tengo tantas cosas, para ser honesto, es un set up bastante básico. Empecé a tocar en vivo exactamente por estas fechas el año pasado, tuve un show en París en el Concrete y acabo de tocar otra vez ahí la semana pasada, es exactamente el primer aniversario de mi primer show en vivo. Mi set up es completamente distinto, cuando empecé tocaba con Ableton, estaba usando la laptop con la que estoy hablando contigo y un controlador, era muy sencillo y era lindo para el momento, pero quería dejar la computadora porque sentía que me estaba bloqueando del público para conectar realmente y quería quitar el muro que estaba frente de mí y conectar con mi público más profundamente, quería abrir también la posibilidad de improvisar así que set up actual es una MPC 1000 y hago algo de vocales en vivo, la mayoría del set es cerca del 90% de material nuevo, así que todavía no tengo todas las letras y vocales y todavía va a cambiar mucho dentro de un mes o dos. Uso también un transformador vocal, pero sigue siendo bastante simple.

En fin, justo cuando estábamos empezando a irnos por una tangente sobre lo maravillosas que son las MPC (ambos somos súper nerds del equipo que usan los djs y productores electrónicos) entró la llamada del siguiente entrevistador. Me quedo con la tranquilidad de que Baltra es otro gran tipo que está en esto del house por los motivos correctos y, como siempre, los invito a que lo vean en la más reciente edición del Fascinoma.

Acá pueden escuchar un setcito de él para Rinse FM París:

