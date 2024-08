La nueva cara de Monterrey en 6 productorxs (Segunda parte)

Monterrey ha visto florecer músicos de norteño, rock y hip hop que han dado la vuelta al país y a otros lados hasta hoy día. En años más recientes en un contexto de globalización e hiper-información con Internet, los jóvenes de la sociedad regia eventualmente se han interesado por las tendencias sonoras subterráneas y no tan subterráneas que están acaparando los oídos de amantes de la música en todo el mundo. ¿Hacia dónde se están dirigiendo aquellos acostumbrados a componer y producir desde la comodidad de su alcoba con una computadora? A continuación lo ejemplificamos compartiendo las ideas de 3 productores relevantes:

Regal86

Regal86 es un proyecto de Daniel Aguirre derivado de su inquietud por encontrar «un sonido algo más propio», acompañado por una estética visual en donde prevalecen las imágenes de automóviles Regal modelo 86. «Mi jefe tuvo un Regal 96 y estaba chido, pero el 86 siempre se me ha hecho más clásico, a parte el diseño de los interiores me gusta un vergo». En cuanto al sonido, en efecto, un auto tumbado lo remite a música tumbada. En Monterrey hay gente que no escucha cumbias si no están rebajadas, también Daniel recuerda de su infancia a sus primos de Houston escuchando DJ Screw: «los sonidos oscuros y graves se llevan un chingo con los ritmos lentos y voces ponchadas».

Videos by VICE

Foto cortesía de Regal86.

Ahora tiene 24 años y su camino en la producción empezó aproximadamente a los 16 o 17. Antes de Regal su sonido era «más disperso», sacó algunas cosas como Therealdomy –actualmente Chromosav–, pero ahora siente que está más consolidada su dirección : «en ningún otro proyecto pude sonar mejor ni desplazarme tanto como en este». Se descargó FL Studio en 2008 cuando asistía a la secundaria, para montar bases de cara a sus primeros «raps», aunque terminó más pegado en la producción. Nunca ha sido muy fan de los vsts ni de descargar plug ins, se considera 100 por ciento del sampleo y le llaman los kicks duros: «me influenció Lord Finesse y ese tipo de samples de Rhodes y sonidos ambientales, pero sin perder ese toque oscuro. Estoy haciendo algo que no tiene Monterrey y eso me gusta, pero quisiera que hubiera más».

Cree que en su misma ciudad hay un montón de música escondida que puedes escuchar y no darte cuenta de lo cercana que es la gente que la crea, pero también hay muchas cosas que considera recicladas: «he ido a fiestas que parece que no cambian de DJ. Hay banda que organiza un chingo de eventos al mes y siempre es el mismo puto line up».

Durante su adolescencia la ciudad estaba casi totalmente apagada por la violencia del narcotráfico: «la mayoría de lugares donde tocaban música estaban cerrados, había balaceras por doquier, nadie quería hacer ruido, estaba todo caliente». Debido a eso, pasó esa etapa de su vida encerrado en su cuarto, creando música que le hubiera gustado escuchar en las calles para ese entonces. De hecho, ese le parece uno de los motivos principales para que la gente de su generación esté haciendo música.

Actualmente trabaja diseñando uniformes de fútbol marca Kappa, lo que explica que también esté trabajando con sus amigos en una marca de ropa llamada Uncultured, a partir de la cual también han organizado algunos eventos. Ha publicado singles con Futurable, Poat Records, Usuario Aleatorio y más recientemente con Rebajado. Nos recomienda escuchar a Weed Konducta, Ruido, Mr. Jags, QVO, Pakbel, Manuel Printzen, MTO y todo el roaster de Tornante. Tiene varios tracks por soltar pronto conglomerados en dos proyectos a futuro, es más, aquí mismo tenemos el honor de estrenar algo de su nuevo material en exclusiva:

Missound

Tannia Treviño ha estado bastante clavada en el arte, trabajando en producciones de cine y teatro, pero es mejor conocida por su proyecto musical: Missound. En este terreno ha procurado no estar estancada en un sólo estilo y anda en constante exploración entre el rock y los diversos géneros que nos ha brindado el sonido urbano como el el hip hop, el dub y el dembow, pasando por los ritmos 4 x 4 y las bajas frecuencias originadas en el Reino Unido, esparcidas al mundo en forma de UK funky, dubstep, garage y grime. Puedes encontrar a Missound en el escenario y en el estudio por igual, nos hace pensar en lo importante que es conocer los principios y desarrollo de la composición y producción musical en su faceta más técnica, aún cuando tu instrumento principal sea tu voz. Tannia cree que todo se complementa y al final cada quien se inclina a lo que más le llama.

Foto cortesía de Missound

Para ella todo comenzó desde que tiene memoria, con un padre melómano y un piano siempre en algún lugar de casa. Se interesó más en 2012, al pasar por una residencia de dos años tocando teclados en This is Pepper con la banda de rock Jesus Warr. Ahí comenzó a tener acceso a software de creación musical. Evidentemente, de aquellos tiempos cuando comenzó en los escenarios hasta esta época todo ha ido evolucionando. A sus 31 años, «Missound se ha ido definiendo cada vez más, ahora mi carrera se divide en varios proyectos, entre ellos está ser DJ y mi proyecto como solista. Estoy por lanzar mi primer ep, donde produzco y canto mis letras. A la par sigo tocando con diferentes bandas de rock.»

Considera que la cumbia y las barras de rap están en su sangre y siempre considerados como parte de su base urbana, aunque para trabajar de DJ ha tenido que ampliar su panorama para entender otros géneros e incluirlos en su repertorio. Como selectora es versátil y suele fluir dependiendo del tipo de público al que se presente: «la gente la pasa muy bien con el Nu Disco, lo latino, el house, funk y me paseo por el UK bass. También hay todo un gran público para el afro beat, kizomba, grime, por supuesto la cumbia y el común denominador sería el llamado global bass. Club hits en versiones interesantes».

Con todas las herramientas electrónicas relativamente al alcance de más gente, es más factible poder hacer música que hace varios años, Missound cree México definitivamente está produciendo varios talentos que seguirán atrayendo miradas y oídos a nivel internacional: «la escena nocturna es bastante noble y siento que la gente está abierta a lo que traemos para mostrar». Por otro lado, una problemática que identifica es siempre la cuestión monetaria: «queda mucho camino por labrar, corregir la falta de cultura por parte de los antreros y promotores para tener buenos equipos de sonido y tecnología suficiente para que llegues a tocar con calidad de primer nivel. También aumentar los fees que se manejan como standard, etc».

En otros temas, nos recomienda escuchar a Chico Sonido, Billion Dollars, Toy Selectah, Ulises «el licenciado» de Kinky, Erick Rincón, Lao, Worldwide Records, Finesse Records, NAAFI, Too White To Be Mexican, Betoko y Boombox Cartel.

Todos los lanzamientos oficiales de Missound sido publicadas a través de La Clínica Records, un sello con base en Miami que se mueve bajo la batuta de Frank «El Médico», pero también tiene varias colaboraciones que han salido en otras disqueras como TWTBM, Digital Guaracha y Regional. Utiliza Ableton para producción y live sets, es el software donde se siente más cómoda. Si son DJ sets utiliza Rekordbox.

Tiene una interfaz de audio Apogee para grabar y también darle más calidad al sonido en vivo. Su gear por el momento incluye un APC40 y un Akai MPK26. Le gusta mucho el sonido de los vsts Arturia para los teclados. De plug ins usa mucho KNOB, super looper, dj tools, diferentes compresores y otros elementos personalizados para manipular su voz, tales como speech improvements, wide, octaves, etc. «Por supuesto que el warp es un gran elemento siempre». También utiliza bastante reverb y le llaman mucho la atención los resonators.



Danny Brasco

Danny Brasco de 24 años es un digno portador del sonido más clásico del hip hop, que sin problemas puede moverse entre los terrenos más actuales del género. Como beatmaker y producer es integrante del colectivo Trono Norte y parte activa del roaster de productores de Homegrown Entertainment. Tiene en su haber trabajos con raperos nacionales de renombre como Dee y Mof de Hood P, Yoga Fire, Phyzh Eye, Eptos Uno, Faruz Feet, Bull Montana, Reno871, Jozué, Mike Díaz, Hadrian, Alemán, Simpson Ahuevo, Master Vincent Vega y Los G Lokos –este último es un legendario crew de Gómez Palacio Durango al que se integró recientemente– En otras palabras, ha trabajado con muchos de los personajes más relevantes del hip hop actual en México.

Foto cortesía de Danny Brasco

Desde que tiene conciencia, sus padres siempre llenaron su vida de música, desde temprana edad escuchó Black Sabbath, Deep Purple, Led Zepellin, Los Cadetes de Linares, Los Ángeles Azules, José José, etc.

Su camino en el mundo de la producción comenzó cuando tenía 16 años y un primo lo llevó a ver la primer eliminatoria de la Red Bull Batalla de Gallos, edición 2007: «la verdad fue algo inexplicable, la música que escuche de niño estaba dentro, o era parte de la música rap, lo cual me llenaba en todos lo sentidos o aspecto como escucha».

Cree que Monterrey sigue siendo la cuna de muchos proyectos musical grandes, nacionales como internacionales, lo cual hace que en automático te exijas como artista. «No sólo en la música, también en todo lo que represente competencia siempre has de buscar estar un escalón arriba». Por ser de la Sultana del Norte se siente orgulloso, pero también siente mucha responsabilidad por los grandes exponentes tanto de hip hop como de cumbia que ha visto crecer su ciudad, quienes marcaron un sonido e identidad.

«Monterrey siempre se encuentra innovando estilos, siempre sale algún proyecto nuevo, en general creo que estamos en una etapa muy importante del hip hop en México. Definitivamente destacaría la consistencia y el hambre que tiene esta escena para lograr grandes cosas y figurar en la gran foto».

En cuanto a los detalles de su proceso creativo y colaboraciones, Danny opina lo siguiente:

«cada colaboración han sido diferente, unas han sido por mail, otras en viajes, otras han llegado a la puerta de mi laboratorio, cada track representa una etapa de producción. Siempre me exijo más y más, soy perfeccionista. Tardo días, incluso hasta meses en sacar algo que me guste, suelo hacer de 3 a 5 beats diarios, en ocasiones de 5 sólo me gusta uno y borro los demás. Me ha tocado que me encuentro en el estudio haciendo un beat con algún MC y cambio el beat como 3 veces o lo borro si no me convence».

En lo que refiere a los aspectos técnicos, utiliza FL Studio 11 y Ableton Live, no es mucho de vsts y procura lograr resultados satisfactorios con samples o generar sus propios sonidos. Si utiliza plug ins aunque no los use siempre.

Recomienda escuchar a Dr. Zupreeme, Roy Games, Pech Beef, Bobby Bass, Wicho Beatz, BrunOG, Hopez, Jars, AAron Clap, Sxkro y Russel Beats.

Muchas personas escuchamos a Danny Brasco por formar parte del dúo conocido como The Night Diggers, mismo que generó mucha expectativa por el anuncio de un primer disco/documental (La noche que murió el silencio) con colaboraciones de lujo que incluyen mucho de lo mejor en México. Al respecto el señor Brasco nos comentó lo siguiente:

«En esa época éramos más jóvenes y no teníamos muchas responsabilidades (risas). La verdad es que ese proyecto por el momento está detenido por decisiones personales. Jin Beast y yo decidimos trabajar en nuestros proyectos individuales, pero no duden que escucharán algo de ese material pronto».

Espera más tracks enormes de Danny Brasco. Mientras te dejamos este rolón que le produjo a Simpson Ahuevo, titulado «Jaque Mate».