Chilling: electrónica experimental para contemplar

Hablar de música electrónica siempre detona en la memoria colectiva las mismas referencias a la pista de baile: drogas, raves, clubes, festivales abarrotados y sobre todo, la figura del DJ. Sin embargo, el espectro electrónico es mucho más amplio y va más allá de lo que nuestros oídos pueden comprender y nuestro cuerpo asimilar, obras que necesitan de escucha profunda, como lo mencionaba la maestra Pauline Oliveros.

Prepara así tus mejores audífonos y comienza por conocer a tres proyectos de electrónica experimental y contemplativa, así como a sus más recientes producciones, todos de manufactura Latinoamericana y que seguro, no conocías.

Imagen cortesía del artista.

Through, Asleep

Desde Santiago de Chile, Pablo Alvarado es la mente detrás de Through, proyecto con el cual estrena su nuevo álbum llamado Asleep, conformado por ocho temas que no tienen separación auditiva entre sí, es decir, son un pasaje completo que debe escucharse de un solo tajo.



Asleep es melancólico, en ocasiones incluso frío. Acuoso, ambient e idm de alta manufactura, que incluso nos recuerda a trabajos similares como las de los hermanos Michael y Marcus de Boards Of Canada, pero con pasajes notoriamente más acústicos y grabaciones de campo procesadas.

Imagen cortesía del artista.

Through prepara en estos momentos un split con el productor experimental mexicano PCCL, material que será liberado en el mes de Diciembre a través del sello igualmente Mexicano WOS.

Sin duda alguna, recomendamos ampliamente el trabajo de Pablo, y si quieren conocer un poco más de su obra, pueden seguirle vía Facebook y escucharle vía Bandcamp o Spotify.

Imagen cortesía del artista.

Pablo Ribot, Gamma morph

De nueva cuenta nos encontramos en el cono sur, esta vez en Buenos Aires Argentina, para conocer a Pablo Ribot, artista audio visual y literario, cuyas obras se extienden desde hace ya algún tiempo con varias producciones bajo el brazo.

El material en cuestión, Gamma morph, editado por el sello Griego Plus Timbre, es un trabajo excelso de estética glitch e incluso hasta ruidista, ritmos rotos y pasajes llenos de texturas y drones altamente introspectivos. La calidad sonora de este material es sin duda merecedora de una revisión extensa con los mejores audífonos a tu alcance, ya que de esa manera y solo así, podrás tener una experiencia más completa.

El material está disponible completamente gratis y puedes escucharlo y descargarlo directamente desde el sello o en sus páginas.

Imagen cortesía del artista.

David Escallón, Objetos & Hábitats

Llegamos así al que tal vez sea el más duro de los trabajos presentados hasta el momento, de la mano del Colombiano David Escallón. Objetos & Hábitats ha sido editado por uno de los sellos mexicanos más propositivos en la actualidad: Nova Fund, de visión global y con un catálogo más apegado a la música electrónica contemporánea y las artes sonoras.

Objetos & Hábitats es justamente una exploración auditiva a través de lo que localizamos como procesamiento de acciones sonoras y grabaciones de campo, sin dejar de lado la melancólica melodía que amalgama este magnífico trabajo ambiental, de susurros cósmicos y pasajes de ensueño.



El trabajo de Escallón también ha sido publicado por otros sellos de renombre en el ámbito, como el también colombiano, Éter y con presentaciones para el MAMM (Museo de Arte Moderno de Medellín).

Puedes escuchar Objetos & Hábitats en el Bandcamp de Nova Fund , y puedes seguir su trabajo en Soundcloud.

Además, los amigos de Nova Fund nos regalan 10 códigos para descargar este material completamente gratis, así que con un poco de suerte, podrás hacerte de tu copia digital. Sólo accede aquí y usa alguno de los códigos de abajo.

¡Suerte!

mh8d-hu23

9enc-jp44

nrde-yrea

wm49-blfb

egpn-wmex

rufx-hg2p

dlah-vbxn

pp6p-gwme

h6bp-xvxy

j3xb-58er

Mauricio está en Twitter como: @MauricioAk3