La nueva cara de Guadalajara en 6 productores (Primera parte)

Guadalajara y su área metropolitana son consideradas la segunda zona con la mayor densidad poblacional, sólo después de la Ciudad de México. Por ende, es una de las ciudades con mayor movimiento cultural en América Latina. Además es la capital del estado de Jalisco, lugar que se ha caracterizado hasta cierto punto de ayudar a desarrollar el concepto de la mexicanidad con actividades como el mariachi, la charrería y el destilado nombrado como su lugar de origen: Tequila. También destaca por su amplia variedad artesanal desde tiempos virreinales, y al respecto del tema que nos concierne aquí, su música en nuestros tiempos modernos no ha sido la excepción. Por supuesto que la globalización ha pesado y más en occidente. Algunos jóvenes tapatíos hoy en día son parte activa de la oleada de productores de alcoba que ha visto el planeta con la revolución digital. A continuación presentaremos 2 productores y una productora de música creada con la ayuda de herramientas digitales, 3 artesanos del sonido entre los 20 y 27 años con la calidad deseable en su trabajo para proyectar satisfactoriamente al mundo:

Beatcakes





Estilizado como «Beatcakxs» o simplemente «Bkxs«, es proyecto de lo-fi hip hop creado por un joven de 21 –casi 22 años– cuyo padre era un ferviente aficionado del skateboarding y de la música hip hop en los noventa. Por consecuencia, escucha ese tipo de música desde que tiene memoria y conoció la luz en el 95, cuando ya sonaba todo el día en su hogar el Wu Tang Clan y Pharcyde: costa este y costa oeste como parte de la educación elemental para este «pastelero» de beats. No tardó mucho para que al inicio de los dosmiles su padre lo llevará a visitar frecuentemente el estudio de «Suker», uno de sus amigos, a escuchar las «nuevas baterías» que se había preparado, lo cual le sonaba mejor al pequeño que cualquier intro de las caricaturas en ese entonces.

La enseñanza continuó escuchando la colección de su padre en el discman arduamente, hasta que en 2008 le pidió que lo llevará una vez más con «Suker» para aprender a producir sus propios instrumentales, momento en el que fue introducido por primera vez al FL Studio 8. Beatcakes me hace recordar muy cabrón una frase que leí en el libro Signifying Rappers de David Foster Wallace y Mark Costello, no recuerdo exactamente a quién citaban pero iba más o menos así: «La mayoría de esos productores de hip hop tienen más talento en una mano que tu en todo tu cuerpo».

Por supuesto que en un inicio no entendía absolutamente nada del software y mucho menos de producción musical, pero con disciplina, trabajo arduo, muchas instrucciones de «Suker», vacaciones enteras y prácticamente casi todo su tiempo libre desde entonces, logró desarrollar poco a poco su sonido hasta convertirse en el joven y habilidoso maestro que es ahora. También tiene presente que el ambiente de «Guanatos» le ha ayudado a desarrollar su sonido y practicar el skate le ha otorgado una visión distinta de las calles. En cada zona que visitaba le era posible escuchar el «rap cholero» que, aunque no era mucho de su agrado, poco a poco fue identificando nombres pesados como Dr. dre, por poner un ejemplo y menciona «¿quién no había usado una base descargada de internet?», aunque esa acción todavía no le parecía lo mejor y estaba en búsqueda de hacer conexión con raperos y beatmakers locales. Comenzó a trabajar en beats para raperos, «nunca supe si en su momento no era tan buen beatmaker para que alguien rapeara sobre ellos o si no eran tan hábiles para rapear en algo fresco (risas). Entonces, comencé en el 2013, más o menos, a trabajar sobre beats que no fueran para rapear, solo para echar un porro, hacer bombas en un cuaderno, o jugar basket…porque era lo que normalmente hacía con mis homies.Para el 2014 subí mi primer mix de beats a mi soundcloud (Half Bakxd vol. 00‘ que ahora está en mixcloud) y estaba muy enfocado en ser quizá para pasar el rato solamente… Desde ese entonces, me clave en producir muchos EPs, sin importarme si servían o no para tirar freestyles».

Hablar de Beatcakes es, indudablemente, hablar de Lo – Stash, un colectivo de beats y grupo de rap en diciembre de 2015, fundado por el mismo Bkxs, Kaybe, Limbo y el viejo lobo de mar Remo Virogha, todos de Guanatos y la zona metropolitana que corresponde a Zapopan. Con ellos trabaja la mayoría del tiempo y a la fecha solo colabora con gente cercana: «GordoJazz quien también produce y rapea en Lo-stash y se vino desde Matehuala a vivir a Guanatos. Con el buen Ruido de Atlixco quienes no son precisamente de guanatos pero ya han tenido que ver en algunos acontecimientos acá». También ha producido para la THR Cru2 de Monterrey.

Entre 2013 y 2015 fue que se desarrolló la idea de Lo Stash, también durante ese tiempo fue que Beatcakes decidió armarse un sampler roland SP 404sx, donde metió unos drums que ya tenía modificados del FL Studio y lo han acompañado siempre mientras diggea desde youtube, aunque en un principio si lo hacía con vinil: «No pasaron muchas semanas para acordar una reunión entre Kaybe, Remo y Limbo juntos para buscar armar un track. Entre pláticas, Kaybe y yo entramos en el tema del crew de beatmaking Lowstesh que teníamos pensado para comenzar a darle tendidos. Entonces Remo tiro la idea de armar un grupo de rap los 4, por lo que en corto se nos ocurrió la idea de armar Lo-Stash como colectivo de beats y grupo de rap. A partir de ese día, comenzó el viaje lostashero, como decimos aquí.» Como dato curioso, es fundador de la streetwear Arise, exclusiva y no disponible en ninguna tienda más que con el fabricante desde 2014. Puro tiraje corto, de edición limitada y con todo el maldito estilo como el mismísimo Beatcakes.

Manuel Printzen

Manuel Printzen es un músico y productor multigénero de 27 años que también trabaja en diseño sonoro y audio comercial, a parte de ser el capo de Poat Records, sello que recientemente fue nombrado por Bandcamp como uno de los «9 netlabels esenciales de la electrónica underground en México».

Su aventura en la música comenzó de joven viendo caricaturas y jugando videojuegos, en especial siempre le llamaron la atención los intros de los programas y los soundtracks. Cree que, desde ahí, inconscientemente fue generando empatía a todo lo musical. Poco a poco eso se fue mezclando con su gusto por el rock. «Un buen día, por ahí de los 16 años decidí comprar un bajo eléctrico de segunda mano. Todo puteadillo, pero fue como el principio.» De ahí experimentó hasta el punto de tomar la decisión de estudiar música en el conservatorio de la Universidad de Guadalajara: «Lo principal que aprendí no fue ni la técnica, ni el género. Era pura música «clásica» o «culta» –por así decirlo– Y yo siendo metalero y muy apegado a los videojuegos aprendí que la música es chida sea del género que sea y va más de la mano con la expresión de cada persona». Después estuvo en varias bandas, hizo varias tocadas y como casi la mayoría, tuvo varias desilusiones también, lo que lo orilló a experimentar la producción con una computadora y a juntarse con más personas y a formar un sello. Fueron aprendiendo del medio, como producir, como autogestionarse todas las cosas y demás.

Desde que se le despertó esa «conciencia de productor» empezó a buscar que se producía en la ciudad y quién lo producía, así como consumir lo hecho en México, «ya que años atrás la música de artistas extranjeros era casi todo lo que consumía. Con esto me di cuenta que no «estaba solo» o que tenia algún sueño loco de vida: Conocer más personas produciendo de manera similares me motiva a seguir, al mismo tiempo a sentirme en cierto punto «cobijado» por más personas en movimiento». Menciona a Tropical Punch, The Empty Space, Stoned Burak, Fonobisa, Alpha+ y Omar Alejandro de Guadalajara. Fuera de su ciudad, por internet, a personas como Beastie C, Spacetrilla, Eric Uh y DJ Chedraui, entre «varia pandilla más».

Volviendo al tema de su label, Poat Records comienza en 2012 con Manuel, The Empty Space y Stoned Burak con su proyecto The Screwdriver Eyes «cotorreando» de armar algo para tener un registro de sus experimentos, y entre las sesiones de jam y cotorreo, se armó un proyecto entre los tres llamado Sunday Midnight. Con esto Poat, donde publicarían ese material. Un año después se une al crew Tropical Punch y aprendieron más en el terreno de eventos en vivo. Cuando empezaron a creer más en el proyecto o se torno serio, fue a mediados del 2014, ya no tan local la movida.»A partir de ahí fuimos conociendo más colegas, Omar y Fonobisa fueron de los primeros en acercarse. All punto de que armamos un equipo para planear todo con forma, a nuestras posibilidades (risas)». Manuel se encarga de cordinar los lanzamientos y es parte de la dirección de Poat Records con Tropical Punch y The Empy Space (Edwin Mederos y Daniel Rios).

En lo que refiere a su proceso de producción, usa el software Logic, los sonidos los saca de Reason, Arturia o samplea de otras cosas o sintes, «uso el el ipad seguido, me late la caja de ritmos dm-1 y el traktor dj».

Destaca que pese a todo siempre hay personas haciendo cosas interesantes en Guadalajara. «El flujo continúa, pienso que para que todo progrese es un poco de ambas partes: nosotros como productores y el público –aunque la música electrónica no es tan fácil de conectar con el público como alguien cantando con una guitarra– hay buscar la manera de poder llevar lo que hacemos a más espacios (no solo en clubes). Creo que con esto poco a poco el público se puede interesar de manera más genuina en lo que se produce local». Por ese lado de lo local recomienda al sello Tornante de Monterrey, al productor MHV, a Kryone con su sello Oneself, Raccoonin Records y su roster, sello con el que ha colaborado, incluso estrenamos un ep suyo aquí en Thump).

También ha publicado con Juke Mx bajo el dúo colaborativo Djs Winning Eleven –a lado de The Empty Space– y recomienda ampliamente el trabajo de Internet Public Radio. Para terminar, piensa que «ojalá siga creciendo el movimiento de productores en México. Está saliendo buen material y el panorama pinta bien». Tan bien pinta que Manuel nos regaló un track para nuevamente tener una exclusiva suya en Thump:

Deeplinkin

Deeplinkin es un proyecto relativamente nuevo pero que tiene de trasfondo el trabajo de Pili Bloods, una productora de 26 años que ha dividido su tiempo entre Mazatlán, San Antonio Tx, la Ciudad de México y Guadalajara. A esta última ciudad la considera como una parte importante de su vida por haber crecido ahí, además de conocer ideas y gente clave para comenzar a desarrollar profesionalmente.

Como adolescente en Guanatos comenzó por asistir a raves de massive trance que llevaban a calle dos. Conforme siguió creciendo comenzó a ir a más fiestas y a conocer «mucha buena musica». Luego se juntó con personas mucho más grandes que ella y fueron sus principales mentores musicales en cuestion de apertura mental. «Desde fiestas, hasta máquinas de sonido, discografías, pláticas universales, hasta mismo artistas increíbles que existen y viven en Gdl, como Thiret, Daniel Bombastic, Rifhes y «el Frames», fueron los que me introdujeron al mundo real de la síntesis, el mapping y la buena música. También mis amigos los Sequencers fueron una gran apertura a este mundo; agradecimientos infinitos.»

Así, Deeplinkin se fue clavando en géneros como el drum & bass, jungle, techno y más recientemente, en el footwork/juke. De hecho, antes producía bass y drone bajo el alías Zubpil.

Participó en diferentes proyectos durante su tiempo en Guadalajara, desde producción de video, producción de eventos, fotografía, diseño, mapping, manifestaciones, arte urbano, feria de libros, pintura en vivo y mucho más. «Colaboré con mucha gente y participe en proyectos como Cerebro films, Vea Música, 1987 Music, Polar dreams, Chouroom, Pizza Petra, Lia libro del artista ( creo asi se llama), Noruma, Anticorp, Cyberwitches y varios más.

Definitivamente cree que falta camino por recorrer y para que las cosas se vayan acomodando opina: «Descartaría el acto de poder y de competencia. Creo que si existiera más unión entre los sellos y los organizadores de las escenas y eventos podrían existir más oportunidades y espacios para crecer este mundo paralelo. Creo que los dos ejes tienen mucho talento y mucho que aportar y si se crea un vínculo funcional, podríamos llevar muy lejos esto para un bien común social.»

Deeplinkin estudió ingeniería de audio y es ferviente usuaria del Ableton Live y de usar los players para darle en vivo. A publicado un par de tracks Raccoonin Records, Juke Mx y es residente de las fiestas Puro Ghetto. Se ha presentado en varios eventos, entres los que podemos destacar cuando abrió el show de Slick Shoota en la Ciudad de México por parte de Movelike, también su set para las sesiones de juke latino realizadas por Boiler Room.