Phaedra nos regala una playlist con los tracks que la han inspirado

Cami Muriedas a.k.a Phaedra se crió rodeada de breaks y beats. Creciendo en Montreal, uno de los centros neurálgicos para la creación y el desarrollo de la música electrónica contemporánea, entró en contacto desde muy jóven con la vanguardia musical a nivel global.

Phaedra saca de su zona de confort al future garage y post bass para crear mezclas distintas que nos confirman que toda esta música tiene marcada como destino -en el ADN de su sudor- el encuentro de dos cuerpos.

Después de vivir en Montreal y acudir a distintas ediciones del MUTEK de ese país, Cami Muriedas decidió crear su proyecto electrónico con un enfoque experimental para que los escuchas creen un contexto pragmático alrededor de sus sets.

Este 14 de octubre, Phaedra hará una presentación en el tercer aniversario de CyberWitches, junto a BadGyal, Paul Marmota, LIZZ y BabyBruise. Su show promete ser uno de los más atascados de los que habrá en este evento, por lo que todo amante de la electrónica experimental deberá estar presente.



Platicamos con Cami via mail previo a su presentación en el aniversario de CyberWitches nos y compartió esta playlist que la ha inspirado tanto en su vida musical como personal:



Phaedra: Estas son canciones que escuché mucho durante la secundaria y los años siguientes, creo que muchas no tienen mucho que ver con mis DJ sets, pero de cierta forma me influenciaron y ayudaron a entender mejor la música, los «géneros», lo que me gustaba y lo que no, las tendencias etc. La mayoría de estas canciones me hacen sentir cosas fuertes, las disfruto mucho. Otras me recuerdan la loquera de la adolescencia y el iPod naranja que me regaló mi papá cuando cumplí 15. Gracias a esa canción de Kingdom conocí Fade To Mind, una de las disqueras que más me ha gustado. Out In The Streets de Africa Hitech la tocó Falty DL en un Mutek en Montreal y ¡guau!, nunca lo voy a olvidar. Kuedo, BOC, los Chemical Brothers, Burial y Four Tet estarán por siempre en mi corazón. A Ian MacKaye le debo mucho, Fugazi, Minor Threat y Embrace son de las bandas mas true y carbonas que existen. Y bueno, el playlist no tiene ningún orden pero espero que lo disfruten igual que yo.

