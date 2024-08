¿Por qué cambié a mis amigos por los festivales?

Nuestros amigos de la infancia y adolescencia son inolvidables. Son los que estuvieron con nosotros en nuestra primera borrachera, la primera vez que nos rompieron el corazón, y los que estuvieron ahí en nuestro concierto favorito. Siempre pensaste que esos amigos iban a estar contigo por el resto de tu vida, pero de repente pasan los años y te das cuenta que ahora prefieres pasar más tiempo con gente nueva y haciendo lo que más te gusta: ir a festivales.

Mientras más creces, tus intereses, tus gustos, tu personalidad y tus valores cambian, es imposible que nos sigan gustando las mismas cosas a todos y si ya no eres tan compatible con tus amistades como antes, no te agobies, es el proceso normal de crecimiento que debemos atravesar.

Foto Via Pinterest.

Los primeros años de amistad son esenciales y protagónicos en el desarrollo de tu identidad. Se necesita mucha presencia y cercanía física con gente de tu edad y de tu ambiente escolar, acoplándote a los gustos comunes y a los planes en conjunto. Mientras creces, te das cuenta que todos tienen inclinaciones diferentes y que esas personas que te divertían a los diecisiete años, ahora te aburren y fastidian.



Hoy en día, después de años de no ver a mis amigos y volvernos a encontrar, me doy cuenta que ya no existe absolutamente nada en común. Ellos no entienden mi estilo de vida, ni yo el de ellos. Nuestra forma de vivir ha cambiado mucho, algunos llevan una vida cuadrada, monótona y rutinaria, en cambio, yo veo la vida liberalmente y sin obligaciones.



Al principio puede ser que no se viva como una cosa natural, sino como una traición. «Ya no me escribes», «Ya no vienes», «Antes hacíamos tal cosa y ahora no», lo que me hizo sentir culpable y desleal, sobre todo cuando eres la única persona que salió de la burbuja. Pero con el tiempo aprendí a aceptar mi verdadera pasión y a enfocarme en lo que me hace feliz, aunque suene muy cliché.

Foto Via FESTIPREP.

Uno de los factores más importantes por el cual ya no frecuento a mis amigos es el gusto musical, el cual ha cambiado mucho más. Para mí, es muy importante no perderme un festival de música, planear mis outfits y reservar hoteles, mientras que ellos prefieren ir a un bar local a escuchar música comercial o hacer reuniones caseras. Ya no puedo fingir que me vuelvo loca en las fiestas con las mismas personas, escuchando malas canciones y teniendo conversaciones cortas y forzadas. No hay mejor sentimiento que atravesar las puertas de un concierto, compartir un set de tu DJ favorito y conocer gente de todas partes del mundo en las pistas de baile. Además, el convencer a tus amigos de entrar a la vida festivalera es algo casi imposible, pues nadie está dispuesto a pasar 24 horas rodeado de gente, ensuciar sus tenis de colección, o pagar miles de pesos para viajar a escuchar la música electrónica «que suena igual».



No todos los afectos se pueden mantener como nosotros quisiéramos y es largo que debemos aceptar. No todas las amistades son eternas, algunos se convertirán en tus enemigos por diferentes factores, algunos no los volverás a ver, con otros sentirás la misma química de siempre y muy rara vez, compartirán tus mismos placeres y gozos.



El estar la mayoría de mi tiempo dentro de festivales y perder a mis amigos no me hizo antisocial ni sentirme sola, al contrario, me ha hecho sentir más acompañada y feliz que nunca. He conocido a gente increíble que ahora son muy cercanos, he viajado y conocido lugares nuevos gracias a ellos, y he tenido experiencias que nunca pensé vivir.



En esta vida no todo es miel sobre hojuelas y si pasaste, o estás pasando por la misma situación, debes comprender que todos los cambios son buenos y todos vivimos etapas en diferentes grados. Tu lista de amigos cercanos a veces se vuelve más corta, pero tus experiencias con gente que comparte tus mismos gustos se vuelven más grandes. Las cosas que viviste con ellos nunca se olvidan y es un hecho que siempre te alegrarás de encontrarte con ellos, pero debes aceptar tu verdadero espíritu festivalero y no dejarlo de lado.