Catnapp estrena su nuevo sello con ‘BACK’, un EP minimalista

Sumergirse en la discografía de Catnapp es una experiencia abrumadoramente estimulante. Desde sus primeros lanzamientos por allá por el 2010, la artista argentina, cuyo nombre real es Amparo Battaglia, ha encontrado una manera muy particular y excepcionalmente efectiva de compactar la música de sus años formativos en pequeñas bombas que suenan al futuro. Es así como salta inquietamente entre influencias tan dispares como The Prodigy y las Spice Girls, de Fever Ray a Outkast, se mantiene siempre consistente gracias a un trabajo de producción tanto nítido como excéntrico.



Han pasado más de tres años desde que Catnapp editó su último larga duración, A Cliff in an Eyeblink, compuesto por 11 canciones inclasificables donde la estructura no importa. Las voces, entre cantadas y rapeadas, se derriten ante los oídos como una alucinación y gotean sobre paisajes sintéticos desde los más pantanosos hasta los más brillantes, perturbados por beats gélidos difíciles de predecir. Es un documento innegable de que Catnapp es una hoja en blanco donde Battaglia hace lo que se le dé la gana.

Ahora residiendo en Berlín, la argentina volvió este 2017 con un EP de cuatro canciones titulado BACK, en el que, conjugando un minimalismo inquietante con bajas frecuencias que hacen temblar el piso, presenta una nueva versión de Catnapp que es a la vez familiar y evolucionada.

Videos by VICE

La semilla de BACK se materializó en febrero de 2016, cuando, al participar en el primer Bass Camp latinoamericano de la Red Bull Music Academy en Santiago de Chile, creó el track ‘Come’ junto al productor mexicano AAAA. El tema, que se vuelca de un hip-hop industrial siniestro a un ambient-pop luminoso en cuestión de minutos, fue la motivación que Battaglia necesitaba para lanzarse de cabeza a la creación de un nuevo cuerpo de canciones.



Nuevamente balanceándose entre el canto y el rap, Catnapp usa una cantidad mínima de elementos en cada uno de estos temas, los suficientes para hacer mover los cuerpos y generar sensaciones viscerales. Resaltando como única excepción está su colaboración con el productor argentino Young Solo, ‘Time to Get Through It’, la cual se acerca al terreno del trap-pop. BACK también representa el primer lanzamiento de NAPP Records, el nuevo sello que fundó motivada por las malas experiencias vividas por ella y sus amigos con sellos discográficos ajenos, y que exacerba la visión DIY del proyecto.



Para conocer más de BACK y NAPP Records, conversamos con Catnapp, quien además nos contó sobre su vida en Berlín, sus influencias y su afinidad por el hip-hop.

Noisey en Español: Has mencionado que la colaboración con AAAA durante el RBMA Bass Camp fue la chispa detrás de la creación de tus nuevas canciones. ¿Cómo describirías esa química entre ambos y la forma en que trabajaron?

Catnapp: La química fue muy buena. Me puse muy feliz cuando, en el último día de estudio en Bass Camp, Gabo [Barranco, a.k.a. AAAA] me dijo para colaborar en el track que él estaba armando. Tiene un increíble manejo del hardware.



Soy súper tímida para componer de a dos o varios en un mismo espacio, en directo. Durante toda la experiencia de RBMA [Bass Camp] tuve que deshacerme de esa timidez o morir. Así que me puse una capa mágica de coraje y me lancé a improvisar y colaborar sin miedos. Como ninguna de esas personas me conocía ni sabía que me costaba un montón hacerlo, pude hacer de cuenta que para mí era muy normal.



A la hora de sentarnos en el estudio a hacer todo a la velocidad de la luz (porque había que entregar en poco tiempo lo que habíamos hecho), más allá de mi capa mágica, me sentí muy relajada con él; tiene una energía muy serena. Fue hermosa la sensación de estar grabando y sentir que estaba encontrando el camino que había buscado tanto. Creo que igual en un momento los eché a todos del estudio para poder terminar de grabar unas voces porque era demasiada presión.



BACK terminó teniendo un enfoque súper minimalista en cuanto a producción, con un énfasis importante en los bajos, demostrando que el número de elementos no es realmente importante al momento de causar impacto con la música. ¿Por qué te terminaste yendo por este camino?

Lo que me pasó con este disco es que deseaba mucho volver a tener esa intensidad en mis canciones y en el escenario que tenía en el 2010. Esa agresividad, ese poder; gritar, estar enojada y poner la piel de gallina. Que la gente haga pogo. Me pasó en mi primer show en un sótano en el centro de Buenos Aires, y me volvió a pasar hace unos días cuando volví a cantar temas viejísimos como ‘Mein‘ y ‘Come Here‘ en Valencia, España. Fue emocionante.

Me reencontré con temas que hice hace mucho y quise volver a hacer algo parecido. Lo mismo con los temas más románticos y minimalistas como ‘Slow’. Necesité hacer de vuelta temas como ‘I Do Better‘. Extrañaba mucho esas sensaciones y poder transmitirlas.





Este nuevo EP es una prueba más de tu afinidad por el rap y se manifiesta haciendo referencias a artistas desde los más actuales a algunos de décadas pasadas. ¿De dónde sientes que viene esta pasión por el estilo?

Desde chica escuchaba Cypress Hill, Beastie Boys, The Streets, Audio Bullys. Creo que viene de ahí, y un poco de artistas pop que median unos «raps» tipo Mel B de las Spice Girls. Lo mismo que la pregunta anterior, también volví al rap por el mismo motivo que volví al bass music.



Vi también varios shows este año que me inspiraron, sobre todo Tommy Genesis. Hizo un show muy sencillo, pero la conexión con el público fue increíble.



Sentí que atrás de mis controladores me aislé un poco en el último tiempo y quise retomar esa conexión. Necesito meterme entre la gente y cantarles en la cara.



La otra colaboración que hiciste en BACK fue el track ‘Time to Get Through it’, junto a Young Solo. ¿Cómo surgió la oportunidad?



David [Lanza, a.k.a. Young Solo] me escribió una vez, él desde Buenos Aires y yo en Berlín. Me mandó un par de bases y entre ellas estaba ‘Time to Get Through It’. Apenas la escuché, me enamoré. ¡La grabé en un día y ya estaba terminada! Fueron esas producciones que fluyen al instante. Seguramente volvamos a colaborar pronto.



Vives desde hace varios años en Berlín, y has tenido la oportunidad de tocar en numerosos eventos por toda Europa. ¿Sientes que la ciudad, y en general el continente, han sido determinantes en cómo suena Catnapp hoy en día? ¿De qué manera?

Seguro. Una ciudad nueva influencia. Y Berlín es, a mi parecer, el epicentro de la inspiración. Desde su oscuridad (en invierno el sol se pone a las 4 de la tarde, y nunca pasa por el medio del cielo), hasta sus clubes que no cierran nunca. La gente especial, loca, la gente que no trabaja. Poder vivir tranquilo sin tener que estar en una oficina. La gente es respetuosa. Hace que puedas pensar mucho mejor y dedicarte más a lo tuyo, sin estar de mal humor porque te gritaron en la calle, porque alguien te falto el respeto, o porque no tenés tiempo (aunque seguro de eso podrían salir unos buenos temas también).



Muchos acá están creando constantemente. Siempre hay algo para hacer, siempre toca alguien. Siempre hay un nuevo descubrimiento. Siento que estoy apuntando mucho más alto con la calidad de sonido que quiero crear y dar. Al haber también gente de todo el mundo, recibes mucha data, muchos consejos, puntos de vista. Así creces y mejoras.

Foto por Naara Bahler.



Con BACK estás estrenando tu propio sello, NAPP Records. ¿Qué te motivó a tomar la ruta DIY en esta ocasión?

Hace tiempo que tenía la idea en la parte de atrás de la cabeza de ir por mi propio camino y hacerlo a mi modo. Varias personas me decían que tenía que crear mi propio label porque mi estilo no terminaba de encajar en ningún lado, cosa que creo que es verdad, pero no me decidía. Sentía que no era lo mío, que montar un sello no es una responsabilidad que yo pudiera tener. Me decía: «Soy artista, no se montar una empresa, no tengo idea de cómo se promociona un disco, ni cómo se distribuye un disco», ni todo lo demás que ni sabía que era.



BACK fue firmado con un reconocido sello de USA; fue muy excitante, emocionante. Me prometieron el cielo y la tierra, hicimos muchos planes, firmamos un contrato. Todo el tiempo pensaba «ojalá no se arrepientan». Nunca pensé que iba a acabar deseando que por favor cancelaran el contrato.



Esta terminó siendo la peor experiencia a nivel profesional y emocional que jamás haya tenido a lo largo de toda mi carrera. Por suerte fue también una gran enseñanza. Empecé a hablar con amigos y conocidos que habían vivido cosas parecidas con otros sellos de mediana/alta gama, y cuanto más grande era el sello, peor era la anécdota. Ese desprecio, ese juego con las emociones y las expectativas y el trabajo del artista por parte de algunos sellos discográficos me indignó y me llenó de tristeza. Pero después me llenó de energía.



Decidí que era menester crear mi propia plataforma. Una base en donde al artista se lo respete. Creado no por empresarios sino por alguien que entiende lo que es estar de este lado, y lo que necesita el otro. Y bueno, que la música este buenísima.



Me junté con otros que habían también abierto sus pequeños sellos y aprendí todo lo que pude lo más rápido posible (ya que el otro label atraso el release de mi disco más de medio año). Fue un proceso intenso y finalmente lo logré. Espero con esto poder dar lugar a esos artistas que tampoco caben en otro lado, que hacen eso tan particular que me muero por editar y ayudar a que el mundo conozca.









¿Cuál es tu objetivo ahora como dueña de sello? ¿Planeas editar música de otros artistas o usarás NAPP exclusivamente para tus lanzamientos personales?



Primeramente voy a editar un par de EPs de Catnapp, ganar experiencia y luego sí empezar a editar a otros artistas. Ya estoy recibiendo demos, y es una alegría enorme. Puedo adelantar que pronto saldrá por NAPP Records un EP de Catnapp + Bungalovv. Pablo [Betas, a.k.a. Bungalovv] va a ser uno de los primeros artistas en editar por el label.



¿Qué planes tienes próximamente tanto con Catnapp como con el sello?



Como Catnapp, estoy actualmente en la gira de presentación de BACK por Europa. En las próximas semanas toco en Stuttgart, Madrid, Rumania, Barcelona, y Jena, y aquí en Berlín voy a hacer una última presentación el sábado 7 de octubre dentro de Fieber Festival.



Desde noviembre hago la gira de presentación oficial en Argentina y alrededores. Tenemos armados unos shows muy especiales que pronto podré anunciar. Estoy sobre todo muy contenta de volver a tocar a Córdoba, que extraño de una manera infrahumana.

Y por último, esta semana vamos a estar filmando un videoclip acá en Berlín para mi nuevo track ‘FLAME B1TCH’, producido por DABOW, que será parte del segundo release de NAPP Records junto con otros dos tracks nuevos. Verá la luz en enero de 2018.



***

Conéctate con Catnapp en: Facebook // Soundcloud // Twitter.

Algodón Egipcio está en Twitter.