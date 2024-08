Premiere: Lo nuevo de Jadir Zarate es un collage de sonidos divididos en tres cortes

La música no sólo es un conjunto de armonías, melodías y ritmos en tiempos «coherentes y sistemáticos», sino una constante manifestación de sentimientos, emociones, pensamientos o ideas; por esta razón, no existe una «combinación correcta» para establecer los flujos de sonido.

Lo anterior, es una idea que converge con el productor mexicano Jadir Zarate mediante nuevos estímulos sonoros que no se rigen por ningún concepto artístico, el creador de Hard Mod, regresa con un segundo EP titulado Leaving Samsara, un collage de sonidos de tres cortes, dos producciones originales y un remix de su compatriota Me & Myself. El nuevo álbum será lanzado a través de Jacktone Records el próximo 24 de octubre, donde también se ofrecerá la descarga del video «Breathe Under Water» dirigido por Trevor Gavilan.

Videos by VICE

Previo a su presentación en MUTEK México 2017, Jadir trae en exclusiva un track que se desprende de su nuevo álbum: «Samsara», una firme experimentación sonora conformada por fragmentos brillantes que evocan una atmósfera en constante cambio, con contrastes fuertes entre volúmenes, algunos iluminados y otros sumergidos en sombras. Disfruten esta delicia contemplativa que el productor trajo para nosotros:

Todas las ganancias de Leaving Samsara serán donadas a la ONG BioReconstruye México para redimir un poco el daño que dejó el terremoto en el centro del país el pasado 19 de septiembre.

Conéctate con Jadir Zarate en: Facebook // SoundCloud.

Conéctate con Jacktone Records en: Facebook // SoundCloud // Bandcamp.