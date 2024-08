Premiere: Lo nuevo de Scrap y Washi Hana es el soundtrack perfecto para tus amoríos

Memorial Mx es un sello de Zapopan encabezado por el productor y rapero Washi Hana. Su enfoque abarca rap, r & B y reguetón con guiños al pop más fresco, propio de nuestra época. En sus filas podemos encontrar productores mexicanos y también chilenos. En tan sólo un año de existencia, con dos compilados y unos cuantos tracks sueltos han tenido buena recepción y han entablado buena relación con sellos como NWLA y 808 Baes, Incluso en junio de este año participaron en una edición de Circuito Indio en Guadalajara, donde se presentaron a lado de actos establecidos en el gremio como el rapero tapatío de la vieja escuela Manotas y la rapera española de origen dominicano Arianna Puello. También telonearon en el evento del rapero alicantino KIDD KEO.

La verdad se mira un futuro prometedor para estos muchachos, tienen todo para sonar en la radio, un energético show en vivo y un chingo de actitud. Hoy estrenamos aquí un r & b influenciado por el baile funk brasileño donde canta Scrap, rapero y hermano mayor del mismo Washi Hana, responsable de la producción de este temita que nos hizo sentir en la playa. Para conocer más al respecto, entrevistamos al buen Washi:

Thump en español: ¿Cómo fue que te interesaste en la producción musical?

Washi Hana: Por ahí del 2014 estaba en un grupo de rap, teníamos dos productores, y por azares del destino los dos se fueron y nos quedamos con un estudio completo sin saber utilizarlo y a mí siempre me había llamado la atención producir. Me puse a darle y ahora son tres años ya en la producción

¿En qué se diferencian tus procesos de escritura y de producción?

En realidad no son muy distintos y la mayoría de las veces van de la mano, cuando escribo es siempre justo después de terminar un beat que me gustó bastante y creo que puedo montar algo ahí, la diferencia esencialmente está en que un beat puedo hacerlo en varios días, y una letra no. Si no termino la letra el mismo día en el que la empecé, la desecho

Por ejemplo, ¿cómo fue con este track para Scrap? ¿Cómo es cuándo produces para la letra de alguien más?

En el caso de esta canción: hice el beat en una madrugada, el despertó, en ese entonces vivíamos juntos. Escuchó el beat y me lo pidió de inmediato. Se fue a trabajar y cuando regresó ya tenía casi toda la letra, con él trabajo muy cómodo, hay mucha afinidad musical y en general siempre me gusta hacer primero el beat y que la letra venga después. Scrap es mi hermano mayor de hecho (risas). Tenemos años haciendo música juntos y los proyectos fluyen muy cómodo, con mucha comunicación

¿Cómo trabajas en los aspectos técnicos?

Uso FL Studio y prácticamente nunca sampleo, soy más de vsts. Hace un buen rato descargue el V collection –creo que así se llama– de Arturia. Trae un moog, jupiter, wurtlizer y como otros seis vsts, con ese no he necesitado más, estoy súper a gusto

¿Las percusiones y el bajo de dónde salen? Noir, the sixth y 808, con eso la armo (risas)

El camino de Memorial ha sido relativamente corto pero ya andan en varias movidas. ¿Qué dirías al respecto del proceso en conjunto que han llevado hasta ahora contigo a cargo?

A pesar del poco tiempo de trayectoria de Memorial, nos ha ido bastante bien, hemos generado relaciones con otros labels como 808 Baes y NWLA; con los que hemos colaborado, hemos tenido presentaciones importantes con exponentes de talla internacional y algunos eventos en foros importantes. Respecto al proceso de Memorial, funciona bien, además de la relación de trabajo todos tenemos una relación de amistad y eso facilita todo. Todos los proyectos involucrados han crecido considerablemente y tenemos en puerta varias propuestas interesantes.

¿Cuáles son esas propuestas y qué viene a futuro para ti y tus colegas ?

Tenemos dos EPs listos que salen muy probablemente antes de que termine este año y cerca de ocho singles más. En los siguientes meses estaremos mucho más activos de lo que tenemos acostumbrado a nuestro público. Vienen colaboraciones internacionales y con otros labels, y estamos cuadrando algunas fechas en otras ciudades

¿Qué proyectos nos recomiendas?

Pónganle el ojo al label 808 Baes y a Bolishe One por parte de los mexicano, traen todo el power. De Chile: JM, Mlshbts, Zerk, $hiking, los M€T, Catana y Gianluca, Chile está haciendo música increíble.

¿Algo más que te gustaría agregar?Sólo agregaría que estén atentos a las redes de Memorial, este viernes 19 de octubre estrenamos otro track con video.

Conéctate con Memorial en: soundcloud// instagram// facebook// bandcamp.