Premiere: Ambientes agitados se construyen en lo nuevo de Several Definitions

Jeremy, mejor conocido como Several Definitions, se ha desenvuelto con influencias del house y hip hop, aunque a lo largo de su trayectoria tomó mayor fuerza su gusto por el techno, mismo que ahora se ve reflejado en sus nuevas producciones. Su sonido se construye a través de atmósferas cálidas y melodías suaves que no dejan de lado el dancefloor.

Several Definitions está por lanzar su primer álbum de larga duración a titulado Reborn After The Road el cual será cobijado por el sello alemán Stil vor Talent. Hoy, Jeremy trae en exclusiva para Noisey en Español la premiere de ‘Over You’, track que se desprende de su próximo lanzamiento el cual está marcado con ritmos de techno y ligeros tintes de house.

Videos by VICE

El estreno de Reborn After The Road será el próximo 29 de septiembre y estará disponible en todas las plataformas de Stil vor Talent. Escucha un adelanto de lo que se viene por aquí.

Conéctate con Several Definitions en: Facebook // Soundcloud.