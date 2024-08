Premiere: El segundo LP de Submerse emerge a favor del downtempo

El inglés submerse, quien actualmente vive en Tokio, es reconocido por su sonido estridente que va hacia los estímulos vertientes del hip hop, R&B, y música electrónica. Sus influencias radican en los principios de los noventa, mismas que se desenvuelven en un ambiente totalmente a favor del downtempo.

Rob Orme está por lanzar su segundo álbum de larga duración bajo su alias submerse, titulado Are You Anywhere, el cual será cobijado bajo el sello alemán Project: Mooncircle. En el LP compuesto por 12 cortes convergen exuberantes y envolventes beats que nacen del hip hop.

Submerse trae en exclusiva la premiere de su track ‘Good w U‘, hecho junto a su compatriota fitz ambro$, una pieza híbrida con tonalidades suaves, distintiva de sus influencias únicas y personales. ¡Disfruten!

El EP será lanzado en vinilo (con código de descarga) y en CD con edición limitada.

