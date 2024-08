Radio Alternativa: Internet Public Radio, la web es para todos

Internet Public Radio (abreviado I.P.R.) es un proyecto independiente de transmisiones en formato radiofónico con base en Guadalajara, concebido por la mente de Jordan Delgado. Junto con su socio, René –quien se integró poco después de iniciada la estación– llevan poco más de un año al aire. En muy poco tiempo se puede apreciar una madurez que parece hubieran pasado 3 años, producto de constante trabajo y disciplina. Es la única estación por internet de México en su tipo, autosustentable e inspirada en el enfoque de marcas radiofónicas de Reino Unido como NTS, Noods Radio y Rinse FM. También la labor de Boiler Room ha sido un punto de referencia importante para estos jóvenes aplicados, amantes de la música y su presentación en un formato tan sincero como lo puede llegar a ser la radio. Para conocer a fondo este interesante proyecto, entrevistamos a Jordan sobre todos los detalles de Internet Public Radio. Además, preparó un mix exclusivo junto con René para que lo disfrutes mientras lees lo que viene a continuación:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/350358466%3Fsecret_token%3Ds-C33RB&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true&visual=true

Thump en Español: ¿Cuáles fueron tus inicios con la radio?

Jordan: Estuve trabajando y pensando en el proyecto cerca de un año, después de abandonar la radio comercial. Colaboré un par de meses en un estación de radio local haciendo la programación de las madrugadas pero era algo que no me llenaba, no me sentía a gusto con lo que hacía, así que decidí lanzar mi propia plataforma. Jamás conduje un programa de radio. ahora lo hago cada mes en Internet Public Radio.

¿En qué radio local estabas?

Estaba en RMX. A decir verdad, nunca supe si programaban los sets que hacía. Creo que alguno sí estuvo al aire, hacía mezclados de 6 horas, muy agotador (risas). De hecho ya no consumo radio comercial, ahora lo hago todo en línea. También comprando discos y cassettes

¿Qué pasó antes de eso, por qué la radio?

Antes de la radio, escribía mis propios blogs que compartía sólo con mis cuates, estudiaba, empecé a consumir mucha música electrónica. Creo que la radio es un formato muy honesto, no existen máscaras ni caras bonitas como la TV. Está padre imaginar todo lo que se hace detrás de una estación de radio, uno pensaría que solo es sentarse y presentar rolas pero en realidad hay un arduo trabajo.

¿Qué blogs solías escribir? ¿Y qué estudiabas?

Blogs de música, hacía mis reseñas de artistas y discos que me encontraba en Internet. Eran blogs muy amateur, no tenían nombre (risas) escribía las notas en Medium. Te mandaría la liga pero creo que ya no existen, los bajaron por alguna razón, fue hace dos o tres años. Como te digo, solo eran para mis amigos, algunos no los hacía públicos. Por otro lado, estudiaba programación en línea pero lo dejé un tiempo y lo retome este año.

¿En ese entonces cuántos años tenías y qué edad tienes ahora?

Tenía 18 o 19, ahora tengo 22. También está mi partner René, a él lo conozco desde hace varios años y lo invité el año pasado al proyecto. Se encarga de redes sociales, programación y producción

¿Cuál es tu rol en I.P.R.?

Yo estoy en la parte visual, foto, video y producción de jingles.

¿Eso significa que también eres productor de electrónica?

¡No! Soy más selector que otra cosa, de hecho no me considero ni productor, ni DJ. Se me da mejor la selección musical. Volviendo a la pregunta que me hiciste anteriormente de por qué la radio, me inspiré en lo que se hace actualmente en el Reino Unido, marcas como Boiler Room, NTS, Noods Radio, Rinse, por mencionar algunos. Me vi en la necesidad de crear esta estación de radio a falta de algo similar en nuestro país.

Por cierto, este año tuvimos una alianza con Noods de Bristol, transmitimos 6 horas ininterrumpidas presentando DJs y productores nacionales

Hemos notado que han crecido bastante…

Sí, nunca imaginamos llegar hasta aquí, pero estamos muy contentos con lo que hemos logrado.

¿Cuánto llevan ya en la web?

Cumplimos un año el 11 de abril.

¿Entonces tú sólo te dedicas a esto?

Así es, por ahora solo hago esto. Vienen cosas muy padres para el próximo año, sorpresas. Por ahí queremos hacer una alianza con otra plataforma que transmite desde Tokio, pronto más noticias

¿Cómo es la programación en I.P.R?

Tenemos una programación muy variada, le damos espacio a todos los géneros, no sólo hay electrónica. Hay más de 12 shows en la parrilla, la mayoría se concentra en la Ciudad de México. Otros se transmiten de forma remota desde Holanda, Estados Unidos, Rusia, Taiwán y por supuesto, Guadalajara. Algunos de los shows que tenemos son Mitamine Lab con Alma Ferrer, Las Líneas Azules con Fabrizio Durant, Sentimental Show con Tyu de Discos Sentimiento, Umbräl Club en GDL, Taipei Ten Years Friends conducido por Meuko Meuko –una productora increíble de Taipei– El podcast de Dekmantel, entre otros. La semana pasada estrenamos show con Mauricio Sotelo de WOS, se llama The Witching Hour, el último jueves de cada mes.

¿Cuál es tu perspectiva del panorama nacional y qué proyectos nos recomiendas?

Hay muchísimo talento en México y creo que ahora más que nunca debemos estar unidos, apoyarnos los unos a los otros. Me encanta lo que hacen los chavos de Discos Sentimiento, el trabajo de Poat Records y el programa que hace Chuck Pereda para Reactor: «Ruco de Onda».

También Sorry I’m Late que se transmite por Rock101. Igual soy fan de Melodykrafter.

¿Hay de otros proyectos tuyos que debamos saber o algo que te gustaría agregar?

Seguimos en la búsqueda constante de nuevos talentos, gente que quiera unirse a Internet Public Radio: tienen las puertas abiertas. No duden en enviar sus propuestas al mail. En cuanto a mi, me pueden escuchar el primer sábado de cada mes en mi show, Modus Operandi.

A futuro, ¿qué crees que viene tanto para la radio comercial como para los canales alternativos, tanto FM como Internet?

A mi punto de vista para la radio comercial no creo que haya muchos cambios, seguirá igual con las mismas propuestas, están cerrados a nuevos sonidos. En cambio, en Internet hay demasiada competencia y me gustaría ver el nacimiento de otros proyectos interesantes en el país

Si no es indiscreción, ¿ustedes cómo generan dinero?

Generamos con merchandising. Tenemos una tienda en línea y estaríamos dispuestos a colaborar con marcas, algún patrocinador.

