Estos son los actos que no te puedes perder en Fascinoma Music Weekend

Fascinoma está de regreso y, para suerte de todos los que no se animaron a darse la vuelta hasta Puebla para su primera edición, en esta ocasión lo único que sale de la CDMX es un porcentaje de la taquilla que se va a destinar para la reconstrucción y desarrollo integral de Metepec.

Un año más de este característico festival, un año más de nuestra cobertura pero, sobre todo, un año más de recomendaciones para que apuntes qué actos no puedes perderte y hasta tengas la oportunidad de oírlos antes de que te lances. Acá van nuestros básicos del line up de Fascinoma:

Videos by VICE

A Made Up Sound

Uno de los representantes del techno puro, duro, seguro y a la cabeza que, dicho sea de paso, es tan original como bailable, así que no tienes que preocuparte, dentro de toda esa dureza A Made Up Sound no se olvida del dancefloor.

https://youtu.be/-je6dC11TtA

Loefah

Representante de alcurnia del dubstep y la nueva escuela de UK garage, Loefah ha estado en todos los sellos importantes de estos géneros (Deep Medi, DMZ, Tectonic y más recientemente Berceuse Heroique) y es uno de los DJs más incendiarios en directo.

Sassy J

La señorita J es selectora. Ella no se anda con fantasías de producir o remixear, desde siempre se ha enfocado en ser DJ/promotora y es por eso que es una de las mejores, con sets para Resident Advisor, Trilogy Tapes, NTS y más. Es una de las selectoras más eclécticas del planeta.

Hashman Deejay

Integrante de Aquarian Foundation y otro que no anda fantaseando (sólo tiene dos discos a su nombre), lo suyo es mezclar deep house, balearic y downtempo como parte del crew del sello Mood Hut. Realmente un crate digger en forma y el indicado si lo que te gusta es el house.

Call Super

Tal vez el más técnico del cartel (junto a Peanut Butter Wolf), Call Super metió 25 tracks en la hora con 9 minutos que dura su Fabric. Es uno de esos DJs que sabe cómo encontrar las conexiones entre tracks de géneros súper distintos y hacer que funcionen juntos. Genial productor, además.

Peanut Butter Wolf

Es CEO del sello Stones Throw, un excelente productor, pero además uno de los mejores DJs de hip hop en vivo. PB Wolf tiene una colección de vinilos tan grande, que hizo junto a Boiler Room una transmisión de 12 horas en la que 4 personas le ayudaban a buscar los discos.

Conéctate con Fascinoma MX en: Facebook.