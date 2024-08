Shinichiro Yokota, un samurai del house clásico

Muy apegado a ciertos aspectos de la idiosincrasia nipona, de darlo todo y mantenerlo sencillo, Shinichiro Yokota ha basado su vida y su creación musical en un viejo mantra que dice «lo menos puede ser tanto más».





De sus manos salió sonido por primera vez cuando decidió tomar lecciones de piano clásico, pero antes de eso se acercó a la propuesta de uno de los pioneros orientales de música electrónica: Isao Tomita. También quedó deslumbrado por la originalidad de Yellow Magic Orchestra y estas revelaciones sintéticas, lo empujaron a invertir su otoshidama (dinero que reciben los niños como regalo de fin de año en Japón) en un Casio MT-40. Más adelante, cuando en Tokio los medios de comunicación impulsaron el hip hop, fue parte de esta fiebre, incursionando en batallas de turntablism. Estos episodios fueron sumamente importantes pues fue ahí donde conoció a Soichi Terada, y desde entonces han sido íntimos colaboradores musicales. Son dignas de recordar sus primeras reuniones, en las que intercambiaban diskettes floppy con la grabación de las sesiones juntos. Se desenvolvieron en un sonido agradablemente ingenuo pero emocionalmente estridente, enriqueciendo melódicamente al house.

En 1988 Terada fundó Far East Recording, para darle una plataforma a cierto tipo de house que estaba desarrollándose en Japón. Los sonidos del sello brillan con personalidad propia, aunque las referencias al oriente no son obvias, osea no vas a escuchar por ahí el sonido de un koto o un shamisen, pero por ejemplo, podemos encontrar el «Sumo jungle», tracks de drum n bass hecho por Soichi a partir de sampleos de peleas de sumo en la televisión. Con un línea agradable y divertida, mantuvieron fieles las raíces musicales, en las que emanan tintes rítmicos del house, inyectando emociones que rejuvenecen esta vertiente de la música electrónica.



Hasta entonces, el material de Far East Recording se movía sólo en ciertos círculos del país del sol naciente, pero fue hasta que productor coreano Hunee se le acercó a Soichi, con la idea de lanzar una compilación de los proyectos del sello, que estas producciones vieron la luz a nivel mundial.

Además de producir house, Shinichiro es diseñador de auto partes custom y también maneja una compañía que comercializa estos diseños.



A continuación les compartimos sus impresiones sobre la producción musical:

Thump en Español: En tus inicios produciendo, te interesaste por la música de Yellow Magic Orchestra, ¿qué fue lo que te atrajo de estos proyectos?, ¿hay alguna influencia de su sonido en tu música?

Shinichiro Yokota: Así es, durante los 80 el track «Riot in Lagos» de Ryuichi Sakamoto sonó mucho en Japón, me encanta su sonido ochentero y me influenció tanto al punto de que recientemente le hice un cover. Justo en esa época Ryuichi estaba impartiendo un curso de música electrónica a través de un programa de radio y así fue como aprendí a producir. Adicionalmente el disco de Kraftwerk, «Computer world» y el «Tin drum» de la banda inglesa Japan, fueron también de gran influencia para mí.

Tengo entendido que en alguna época de tu vida también estuviste influenciado por el hip hop y el funk, ¿qué hay en la música negra que no encuentras en otros ritmos?

Alrededor de 1985 muchos proyectos de hip hop fueron impulsados en programas de radio nocturnos japoneses. Muchos músicos del país no usaban cajas de ritmos como los Roland TR – 808 o el TR – 909; quizá la razón es que se trataba de un instrumento con un precio bastante accesible y por lo tanto con una calidad de sonido menor. Sin embargo, algunos otros proyectos de fuera de Japón sí usaron estas cajas e hicieron música increíble: por ejemplo «Planet Rock» de Afrika Bambaataa, «Reckless» de Ice T o «Riccochet» de B. B. & Q. Band, son canciones que me afectaron mucho en un sentido positivo. A pesar de que estas cajas de ritmos son instrumentos hechos en Japón, pienso que los japoneses no tienen ese sentido del ritmo que tenían las bandas de hip hop americanas.

¿Cuál es la importancia de tu disco «Do it again and again» que fue lanzado hace 17 años en Far East Recording?

Se puede decir que el álbum es una compilación de toda mi vida produciendo, al escucharlo puedo revivir 27 años de memorias significativas. En todo ese tiempo definitivamente llegué a verme afectado por ciertos problemas y en algunas ocasiones tuve que dejar de hacer música. Pero ahora me siento muy contento de que tanta gente alrededor del mundo pueda escuchar lo que hago.

¿Tienes una colección de sintetizadores?, ¿cuáles son tus favoritos?

En el pasado sí tenía muchos sintetizadores vintage, pero ahora el 90% de mis producciones son con sintetizador software. La razón por la que ya no tengo una colección física es la dificultad para su mantenimiento; actualmente sólo tengo un Yamaha CS – 01, un Korg M 1, y un AKAI S 1100.

Sueles participar en sesiones de jazz y fusión, ¿cómo aportan estas participaciones a tu desarrollo como músico de electrónica?

Tocar estos géneros me ayudan a mejorar mi nivel de improvisación que muchas veces se necesita cuando estás en un escenario. Para estas sesiones toco diferentes instrumentos como el teclado, el bajo, la guitarra y la batería. También me ayuda a estudiar cómo hacer buenos acordes y es muy divertido.



¿Nos puedes recomendar los mejores clubes de Tokio para disfrutar house y música electrónica?

Curiosamente no he estado en un club desde hace 25 años, a pesar de que la unión con Soichi para Far East Recording hizo que me llegaran muchas ofertas para hacer DJ sets alrededor del mundo. De Tokio les puedo recomendar el Shibuya Circus, el Contact, Vision, Womb, En-sof y el Vent en Aoyama.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la producción con sintetizadores analógicos y la producción digital?

La diferencia entre ambos mundos es muy significativa, pero para mí no es algo importante, porque mi Estación de Trabajo Digital tiene capacidades como procesamiento de efectos, también por eso es que no tengo una predilección por sintetizadores hardware.

