Estos fueron los tracks que más sonaron en el ULTRA México

El ULTRA México marcó la diferencia en la escena musical del país, y varios DJs internacionales de gran trayectoria y popularidad se subieron al escenario para hacer historia.



Para sobrevivir a la depresión post-festival, recordamos unas cuantas canciones que se repitieron hasta el cansancio durante el pasado fin de semana.

MI GENTE- J BALVIN & WILLY WILLIAM (CEDRIX GERVAIS REMIX)

Los DJs nos vieron la cara de latinos y el remix creado por Cedric Gervais de esta canción reggaetonera resonó en la mayoría de los sets del Mainstage a manos de Sunnery James & Ryan Marciano, Alesso, Afrojack y Nicky Romero. Con este tema, el perreo se hizo más que evidente entre el público.

GREAT SPIRIT- ARMIN VAN BUUREN VS VINI VICI FEAT. HILIGHT TRIBE (WILDSTYLEZ REMIX)

El coro de esta canción que hace semejanza a una tribu fue tarareado por miles de personas entre la audiencia. El bajo que llega de golpe y sus mantras tribales la convierten en uno de los tracks de trance más fascinantes para prender el ambiente.

TURN UP THE SPEAKERS- AFROJACK & MARTIN GARRIX

Este par de DJs y productores holandeses no se pudieron resistir y tocaron su colaboración durante sus sets en tierras mexicanas. Aunque han estado tocando este tema continuamente desde el verano del 2014, se mantiene como uno de los más populares dentro de conciertos y festivales.

CALLING (LOSE MY MIND)- SEBASTIAN INGROSSO & ALESSO (FEAT. RYAN TEDDER)

Este tema fue lanzado en agosto de 2011 y parece no tener fecha de caducidad porque lo escuchamos hasta por debajo de las piedras. Ya sea mezclado o en su versión original, este tema es extra especial y demasiado bueno para reemplazar gracias a las vocales del líder de One Republic.

NO HEROES- FIREBEATZ & KSHMR (FEAT LUCIANA)

«No Heroes» tiene unas vocales de Luciana suaves para tomar unos segundos de preparación, y deja caer el drop con potencia alocando a cualquiera en la multitud. KSHMR se ha abierto paso con fuerza en la escena electrónica y sus tracks fueron de los más sonados en el Ultra México.

MOOMBAH- SILVIO ECOMO & CHUCKIE (AFROJACK REMIX)

Habrán pasado los años pero este track lo escuchamos como si fuera el primer día. Abriéndole camino al moombahton, este remix desató a varios para despeinarse la melena y retorcer sus sudados cuerpos en la pista.

KERNKRAFT 400- ZOMBIE NATION (W&W REMIX)

Tan solo con escuchar el principio de esta rola podemos identificarla rápidamente. Es un clásico dentro de los conciertos de este tipo y en el Ultra México pudimos escuchar a miles de personas tararear el ritmo del coro, sobre todo durante el set de Dash Berlin.

SOUNDS LIKE- ILLYUS & BARRIENTOS

Este track está fresquito y lleva pocos meses en el mercado, sin embargo, ya es uno de los preferidos de los pioneros del Techno, haciéndonos bailar sin poder parar en la carpa Resistance.

POP CULTURE (KINK REMIX)- DJ DOZIA

Cuando DJ Dozia presentó Pop Culture a las tiendas de discos en 1998 causó un gran revuelo. En pleno 2017, el tema sigue teniendo profundo efecto en los productores Techno y lo seguimos escuchando 19 años después en las pistas de baile.

WHAT THE FUCK- FUNKAGENDA

«What The Fuck» no puede faltar en ningún escenario Techno de cualquier festival, y en el Resistance México estremeció a los oyentes. Ya sea mezclado o en la versión original, es considerado todo un must en los sets techneros.

GREEN VELVET- FLASH (DANNY TENAGLIA’S NITROUS OXIDE MIX)

Identificar temas techno en la pista de baile a veces es algo complicado, pero este tema es inconfundible. Solo falta escucharlo para reconocer porque sigue presente en los escenarios de nuestro país.

¿Qué otro track escucharon hasta el cansancio? Agrégalo en los comentarios.