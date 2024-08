El WIRD Festival despierta de su hibernación y vuelve con un cartelón

Al culminar el año 2016, el público de San Luis Potosí y muchos en el resto de México nos preguntamos, «¿Qué pasó con el WIRD Festival?». Por dos años consecutivos, empezando en el 2014, el evento activó a la capital del estado ubicado en el centro-occidente del país como un foco vivo en el circuito independiente nacional, con una programación que hace honor a su nombre, compuesta de actos muchas veces desconocidos por la audiencia en general, lo que habla de un nivel de riesgo en la curaduría que ha dado frutos. Crocodiles, Marie Davidson, Ceremony, Father Murphy y The Young, además de proyectos mexicanos como Los Blenders, Lorelle Meets The Obsolete, Las Brisas y AAAA, han sido algunos de los artistas que el festival ha presentado a su ciudad para ser degustados.



La ausencia del WIRD Festival en el calendario de eventos de la segunda mitad del año pasado nos hizo temer lo peor. Es por eso que nos volvió la vida al cuerpo cuando recientemente se reveló el cartel de la tercera edición del festival, que ocurrirá el próximo 7 de octubre, ahora en el estacionamiento del Estadio 20 de Noviembre. El cartel está conformado por actos de México, Estados Unidos y Argentina listos para ser descubiertos por el público local.



La lista la encabeza el rapero californiano Antwon, el regreso a México del techno-punker Container, y la completan los argentinos Tayhana y Luca Bocci, y los mexicanos No Somos Marineros, OLY, Carmen Costa, Espejo Convexo, y más. El cartel del WIRD ofrece de todo un poco, pero este año muestra una inclinación especial hacia los sonidos electrónicos, a diferencia de las ediciones anteriores en las que predominó el rock. Es así como podremos presenciar de todo, desde hip-hop, techno y club music, hasta garage y punk, todo por 150 pesos. ¿Todavía lo estás pensando?







Es importante mencionar que, en el contexto de la reciente tragedia provocada por los terremotos del mes de septiembre en México, el festival donará un tercio de los boletos vendidos entre el 23 y el 30 de septiembre para la reconstrucción del municipio oaxaqueño de Tehuantepec.



Conversamos con Vladimir Zamarripa, organizador del WIRD Festival, para conocer todos los detalles de la tercera edición del festival, además del motivo detrás de su pausa y su evaluación personal de la escena actual de San Luis Potosí.

Noisey en Español: ¿Por qué se mantuvo en pausa el WIRD desde el 2015 hasta este año?

Vladimir Zamarripa: Los WIRD somos chavos que vivimos, respiramos y sudamos este festival, por lo que nuestra vida personal se encuentra completamente ligada al proyecto. 2016 fue un año de muchas transiciones y algo complicado para el equipo WIRD. Yo me mudé a la CDMX, lo cual cambió por completo la dinámica de trabajo entre nosotros; me enamoré y estaba adaptándome a mi nueva vida, por lo que como líder estaba frente a nuevos escenarios que incidieron en el hecho de pausar el festival. Tomar esta decisión fue muy difícil; todavía recuerdo el miedo que sentía previo a la reunión donde lo comunique, la cara de tristeza y decepción de todos cuando se los dije. Pero a pesar de lo incómodo y doloroso que fue esto, considero que fue responsable haberlo hecho, sobre todo en un momento donde no contábamos con las condiciones para garantizar una buena experiencia.

Menciono esto porque pareciera que las iniciativas están desligadas al factor humano, a veces se muestran tan impersonales. Nosotros no somos un festival corporativo; hasta este momento no estamos cobijados por grandes marcas, ni contamos con el gran budget, así que cada elemento que verás en el festival es un logro. Nuestro mayor capital es la conectividad y la red de complicidad que hemos construido durante siete años trabajando en la plataforma.

A veces nos esforzamos tanto en proyectar una imagen de éxito al exterior exenta de dificultades; pareciera que el hecho de exponer las vulnerabilidades de un proyecto, digamos «independiente», pone en juicio la profesionalidad de tu trabajo, cuando en realidad las dificultades son parte del proceso de crecimiento de cualquier proyecto. Para nosotros, la ausencia de un año nos sirvió para repensar el WIRD y fijar una meta: consolidarnos como el festival «alternativo» del centro-occidente.

El cartel de esta edición es variado, pero hace un énfasis especial en la electrónica. ¿Existe algún motivo en particular detrás de esto?

La curaduría del festival siempre ha sido muy ecléctica, aunque debo reconocer que las dos ediciones anteriores habían estado más orientadas al rock. Este énfasis del que hablas se dio de manera natural, al proponernos tener el cartel más plural en términos de sonidos hasta este momento. Para nosotros era importante incorporar géneros que habían estado ausentes, como el hip-hop con Antwon. También por primera vez tendremos DJs en el festival, con actos como OLY y Tayhana del colectivo NAAFI, algo a lo que nos habíamos estado resistiendo al solo programar actos en vivo; comprendimos que estábamos dejando de lado una de las manifestaciones más ricas de la cultura musical ligada estrechamente con la cultura juvenil. Fue así que la electrónica toma un papel protagónico este año.



¿Qué factores influyen en la selección de los artistas del cartel de WIRD?

Para que una banda o cualquier tipo de proyecto toque en el WIRD debe de tener una especie de statement. Con esto me refiero a que su música o la manera de proyectar su trabajo sea consecuencia de una movida o de una escena donde participe una comunidad de chavos que trabajan en distintas formas de expresión; que cada talento sea representativo de un contexto cultural particular.



Dentro de la programación del WIRD, siempre encuentran espacio para incluir proyectos latinos, más allá de la oferta de bandas locales. ¿Qué tan importante es para ustedes mantener ese diálogo con las escenas latinoamericanas?

Este dialogo es clave. Contar con la presencia de artistas latinos nos permite ampliar nuestra red con otros que están haciendo lo mismo, pero con personalidad distinta en otra parte del continente. Pareciera que este año el país invitado es Argentina, por la participación de Luca Bocci y Tayhana, actos que queremos compartir con los chavos de la región.

Por Luca, el equipo del festival tiene una afinidad casi fraternal hacia este adolescente de Mendoza, que con álbum debut sumamente cautivador titulado Ahora nos remite a los exponentes de la edad de oro del rock argentino como Spinetta y Fito Páez. Nos sentimos sumamente identificados con él, ya que, al igual que nosotros, proviene de una ciudad pequeña, lo cual en su caso no ha sido una limitante para renovar la movida independiente de su país. Saber que el WIRD será su primer show internacional nos tiene sumamente emocionados. Estamos convencidos de que lo veremos en los grandes escenarios del rock en Latinoamérica.

En una dirección musical distinta, pero con el mismo nivel de afinidad, tenemos a Tayhana. Esta amazona de los decks que refresco la vida nocturna de Buenos Aires motivada por generar una experiencia de club contraria a la escena electrónica dominada por el house y el techno en su ciudad. Ante esta ausencia, junto con sus amigos y se organizaron para generar una experiencia propia con la cual se sintieran verdaderamente identificados –el mismo motivo por el cual empezó WIRD como plataforma. Por esto ambos están en nuestro festival.



Al igual que en ediciones anteriores, el grueso del cartel de este año está formado por bandas que, a pesar de ser muy buenas, pueden no ser tan conocidas para el público mexicano. ¿Esto representa alguna dificultad para el festival?

Más que una dificultad, se trata del sentido del propio festival, el cual siempre promovemos como un espacio para el descubrimiento, musicalmente hablando. Si algo nos interesa es tratar de ampliar la perspectiva del público con actos musicales arriesgados que son opuestos a las tendencias masivas; queremos acercar al público expresiones que difícilmente se presentarían en esta parte del país y que sin duda no le serán indiferentes. Estoy seguro que HIDE será una gran sorpresa.

Sin lugar a dudas sigue siendo un reto mayor convencer [a la gente] de que lo que traemos vale la pena, y más en una ciudad como la nuestra donde los espacios de difusión son algo limitados. Pero debo decir que la audiencia año con año se lleva grandes sorpresas. A estas alturas hay algunos altamente familiarizados con la personalidad del festival.

Pero sería injusto decir que todos los actos del festival son completamente anónimos. Me refiero a No Somos Marineros, quienes tienen un sólido fan base en la región. Esta será la oportunidad de los chavos de escuchar en vivo su más reciente disco, D’arcy, además de que podrán verlos tocar en un formato de producción más amplificado, por así decirlo.

Desde tu perspectiva, ¿cómo ves la movida musical independiente de San Luis Potosí en la actualizad?

WIRD empezó ante la negación de que «en esta ciudad no pasaba nada», pero bueno, era una realidad en la que al menos las cosas que me interesaban ocurrían en contextos bastantes lejanos a los cuales accedía través de internet. Por supuesto, en ese momento, para vivir experiencias de este tipo había que trasladarse en ese entonces al todavía llamado D.F., Guadalajara o Monterrey.

En retrospectiva la situación es muy distinta: ahora hay más foros –o si no se improvisan– hay colectivos e iniciativas que promueven fiestas, shows, exposiciones y otras actividades creativas más allá de WIRD.

¿Se podría hablar de que existe una escena?

Por escena entiendo que se trata de un grupo de chavos que se agrupan en torno a la música para pasarla bien, poder compartir ideas, tejer redes de solidaridad y sentirse seguros entre ellos, todo esto ocurre en San Luis.

Ahora es evidente la existencia de un público que demanda expresiones musicales diversas fuera de la oferta común. Los shows y fiestas son más frecuentes; mi favorita se llama Neofilia, proyecto editorial multidisciplinario que combina la ilustración y la música de club. También hay un tránsito más continuo de bandas de otros estados y países, y la calidad local es cada vez mayor. A mí me gustan mucho Peach Creeks, XIII y Adoración Perpetua, quienes este año son la apuesta local.



¿Qué pronosticas que va a ocurrir el 7 de octubre en el estacionamiento del Estadio 20 de Noviembre?

Una gran fiesta de chavos para chavos con poco más de 10 horas continúas de música en vivo. Los Marineros provocando un desborde de energía sobre el escenario que vibrara en toda la audiencia. Luca Bocci rompiendo corazones. Las rimas de Antwon retumbando en nuestros oídos y moviendo nuestro píes. Mucha gente descubriendo nuevo talento como Espejo Convexo y reafirmando el gusto por los favoritos, acompañados de una chela bien fría y buena comida. Todo lo anterior en un marco de inclusión y pluralidad.

Pero sobre todo pronóstico mucha buena onda algo tan necesario frente a la incertidumbre que permea al país.

